Тен Хаг: "Рэшфорд способен забивать по 40 голов за сезон"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что его нападающий Маркус Рэшфорд способен забивать по 40 голов за сезон.

В минувший четверг против "Челси" Рэшфорд забил свой 30-й гол в этом сезоне с учетом всех соревнований. Последний раз отличиться столько за "Юнайтед" удавалось еще Робину Ван Перси 10 лет назад.



Однако Тен Хаг убежден, что это не предел для 25-летнего англичанина, и Эрик настроен помочь подопечному забивать еще больше.



"В его игре есть большое пространство для улучшения. Я убежден, что он мог забить еще больше".



"Если, например, взять последние 10 матчей, то он забил не так много. Кажется, только два или три".



"Поэтому да, он может прибавить, но я доволен тем, как он улучшил свою игру относительно прошлого сезона, он заново обрел себя".



"Мы поддерживали его, как могли. Поддерживали в плане игры, а также в плане душевного состояния, поэтому мы довольны им".



"Но да, мы должны подстегивать его к большему, и я уверен, он способен забивать по 40 голов за сезон и сделать следующий шаг", — цитирует Тен Хага The Independent.