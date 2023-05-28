Магуайр отметил превращение "Олд Траффорд" в "настоящую крепость"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что "Олд Траффорд" превратился в "настоящую крепость" для его команды в этом сезоне.

При Эрике Тен Хаге "Юнайтед" очень сильно выступает дома, одержав 26 побед, четырежды сыграв вничью и потерпев только два поражения в этом сезоне с учетом всех соревнований.



Победой 4:1 над "Челси" в минувший четверг "Юнайтед" продлил свою домашнюю беспроигрышную серию до 29 матчей, и Магуайр считает, что в этом есть большая заслуга фанатов.



"Наши фанаты так важны, они следуют за нами по всей стране, дома и на выезде".



"Но что касается "Олд Траффорд", ты должен сделать так, чтобы другим командам было сложно приезжать и добиваться результата на твоем домашнем стадионе, если ты хочешь достичь успеха. В этом сезоне у нас это получилось".



"У нас были большие матчи, большие результаты, и мы на стабильном уровне играли здесь. Фанаты были по-настоящему важны для этого, потому что они с нами весь сезон, и они могут делать большую разницу".



"Мы знаем, насколько особенным был "Олд Траффорд" в этом сезоне. Это была настоящая крепость для нас", — цитирует Магуайра официальный веб-сайт "Юнайтед".