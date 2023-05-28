Милнер подтвердил, что продолжит играть

Покидающий "Ливерпуль" полузащитник Джеймс Милнер подтвердил, что не будет завершать игровую карьеру.

Ранее в мае "Ливерпуль" объявил, что истекающий в конце сезона контракт Милнера продлен не будет. Оказывается, это было решение руководства клуба, но не главного тренера Юргена Клоппа.



37-летний англичанин не обижается на "Ливерпуль" за то, что не получил новую сделку, и допускает, что вернется на "Энфилд" с другой командой Премьер-Лиги.



"У нас все хорошо, потому что тренер хотел сохранить меня. Будучи игроком, именно этого ты и хочешь".



"Конечно, клуб решил по-другому. Внутри я чувствовал, что это может быть хорошее время для перехода, поэтому меня устроило то, как все сложилось".



"Я услышал о решении клуба где-то три недели назад. Поскольку они некоторое время ничего мне не говорили, я для себя уже решил, что ухожу".



"Я продолжу играть в футбол, поэтому, да, я могу вернуться и предстать перед "Копом". Это вариант", — цитирует Милнера Daily Mirror.