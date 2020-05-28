Саутгейт признал, что ему нужно очень хорошо выступить на Евро-2024, чтобы сохранить работу
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признал, что ему нужно "очень, очень хорошо" выступить на Евро-2024, чтобы остаться на своем посту.
После вылета со стадии 1/4 финала Чемпионата Мира в Катаре Саутгейт продолжительное время размышлял над своим будущим, но в итоге остался у руля английской сборной.
В следующем месяце англичане играют против Мальты и Северной Македонии и в случае побед практически гарантируют себе выход на Евро-2024. Однако Саутгейт понимает, что спрос с него на этом турнире будет большим.
"Будет ли Евро-2024 моим последним турниром? Кто знает. Думаю, нам нужно будет выступить очень, очень хорошо, чтобы кто-нибудь мог представить, что мне следует остаться. Это вполне справедливо".
"Моя цель — постараться выиграть турнир. Каждый мой разговор, что я веду с игроками сейчас, заточен на это. Что бы ни случилось в будущем, я не забиваю этим свою голову".
"Чем я ее забиваю, так это тем, что нам нужно выиграть Чемпионат Европы. В остальном ты должен судить по ощущениям, что правильно, а что нет".
"Нам нужно будет хорошо выступить и далеко продвинуться на турнире, чтобы мы даже могли задуматься об этом (чтобы Саутгейт остался)", — цитирует Саутгейта Daily Mail.
28.05.2023 10:00
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