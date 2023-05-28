Мейсон: "Леви подвели другие люди"

Даниэль Леви Временный тренер "Тоттенхэма" Райан Мейсон заявил, что президент "шпор" Даниэль Леви не виноват в том кризисе, в котором оказался клуб.

В данный момент "Тоттенхэм" находится не только без главного тренера, но и без спортивного директора. "Шпоры" впервые с сезона 2009/10 остались без еврокубков, а также рискуют лишиться своего лучшего игрока в лице Харри Кейна.

В последнее время фанаты "Тоттенхэм" активно выражают недовольство Леви, однако перед воскресным матчем Премьер-Лиги против "Лидса" Мейсон заступился за своего босса.

"Ему больно. Больно каждому, кто трудится на этот клуб, кому не все равно и кто желает, чтобы этот клуб был успешен".

"Я лишь скажу, что он тратил деньги, он старался, но я думаю, что в конце концов его подвели другие люди. Так бывает в футболе".

"Такое случается, и я надеюсь, мы сможем быстро наладить наши дела, примем хорошие решения, и ситуация изменится", — цитирует Мейсона The Independent.


Метки Леви, Мейсон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2023 09:00

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  1. alexomck 28.05.2023 09:10 # alexomck
    назначать сдавшего Моура не нужно было, про абсолютно бестолкового Конте вообще лучше промолчать.

    (ответить)

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