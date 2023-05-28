Скоулз считает, что "Челси" придется купить новую четверку защитников

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что Маурисио Почеттино, который готовится заступить на должность главного тренера "Челси", нужно будет заново купить новую четверку защитников.

За два последних трансферных окна "Челси" совершил огромные инвестиции в состав, включая линию оборону. "Синие" обзавелись такими защитниками, как Весле Фофана, Калиду Кулибали, Марк Кукурелья и Бенуа Бадиашиле.



Однако игра "Челси" в обороне в этом сезоне говорит Скоулзу о том, что Почеттино нужны защитники получше.



"Думаю, он (Почеттино) должен будет купить пару центральных защитников. Может быть, правого защитника. Может быть, левого защитника. Целиком новую четверку обороны".



"Также я не уверен насчет голкипера. Но что касается их игры а атаке, то мне всегда интересно наблюдать за тем, как они создают моменты. Думаю, у них будут хорошие шансы, если они смогут добавить центрального нападающего, который умеет забивать голы", — цитирует Скоулза Daily Mail.