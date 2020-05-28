Лисандро Мартинес будет готов к началу предсезонной подготовки

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что защитник Лисандро Мартинес полностью восстановится к началу предсезонной подготовки.

Мартинес утвердился ключевым игроком "Юнайтед" после своего перехода из "Аякса" прошлым летом, однако этот сезон оказался оборван для Лисандро переломом стопы в четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Севильи" в апреле.



Этот перелом плюсневой кости даже потребовал операции, однако перед заключительным матчем сезона Премьер-Лиги против "Фулхэма" Тен Хаг развеял опасения насчет сроков возвращения 25-летнего аргентинца в строй.



"Я ожидаю, что Лисандро Мартинес вернется в расположение клуба в ближайшие дни. Он будет готов к началу предсезонной подготовки", — сообщил Тен Хаг Viaplay.