Гвардиола: "Я помню все мемы про Холанда"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что нападающий Эрлинг Холанд "высмеивает" своих критиков, которые не проявляют к нему уважения.

Свою карьеру в английском футболе Холанд начал с шокирующего промаха в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля", пробив с близкого расстояния выше ворот.



Однако очень скоро злые языки замолчали, потому что Эрлинг принялся регулярно забивать и сейчас может похвастать уже 52 голами в этом сезоне, 36 из которых пришлись на Премьер-Лигу.



По словам Гвардиолы, Холанд с самого начала пообещал ему голы, и свое слово норвежский бомбардир сдержал.



"У меня нет ощущения, что он так уж чувствует давление. Думаю, он очень хорошо справился с этим. В свои 22 года он справляется с уровнем ожиданий, а некоторые из них он высмеивает. Когда он слышит людей, которые не проявляют уважения, он смеется".



"Я помню матч за Суперкубок Англии, когда мы проиграли 3:1. Он упустил один явный момент. Я помню это. Помню все эти мемы и все то, что люди говорили насчет этого. В то время мы не знали друг друга так хорошо и работали вместе только один месяц, но он сказал: "Не переживай, я буду забивать голы".



"Вот такой он парень. Он обладает невероятной уверенностью в себе, и упущенные моменты не заставят его потерять эту уверенность. То, какой ты футболист, определяется твоей реакцией на плохие моменты. Вы помните, когда "Бостон Селтикс" уступал "Майами" в плей-офф (НБА) 3:0 — теперь счет в серии 3:2. Они показали, кто они такие. В этом суть", — цитирует Гвардиолу The Guardian.