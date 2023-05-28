38-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 28 мая, состоятся 10 поединков 38-го тура Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 18:30 Онлайн-трансляция



"Арсенал" побеждал в последнем туре в каждом из 11 предыдущих сезонов. А вот "Вулверхэмтон" финишировал поражением в семи из восьми предыдущих кампаний в высшем дивизионе. "Канониры" выиграли все три последние встречи с "волками" в Премьер-Лиге.



"Арсеналу" предстоит оценить состояние Риса Нелсона, Букайо Сака и Леандро Троссарда. Вильям Салиба, Такехиро Томиясу, Александр Зинченко, Мохамед Эльнени и Габриэль Мартинелли по-прежнему травмированы.



Главный тренер "Вулверхэмптона" Хулен Лопетеги пропустит этот матч из-за четырех желтых карточек. Саша Калайджич и Чикиньо остаются в лазарете.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ФУЛХЭМ 18:30 Онлайн-трансляция



"Юнайтед" выиграл все пять матчей этого сезона Премьер-Лиги против новичков дивизиона. "Фулхэм" гарантированно финиширует в верхней половине таблицы Премьер-Лиге впервые с 2011/12, когда занял девятое место. "Дачники" уступили 18 раз в 21 последнем выезде к "красным дьяволам" в чемпионате.



Вингер "Юнайтед" Антони не примет участия в этом матче, получив травму лодыжки против "Челси" в четверг. Люк Шоу под вопросом из-за проблем со спиной.



"Фулхэм" вынужден обходиться без Левена Курзава, Тима Рима и Андреаса Перейры. Даниэль Джеймс возобновил тренировки после повреждения задней поверхности бедра.



ЛЕСТЕР — ВЕСТ ХЭМ 18:30



"Лестер" выиграл только два из 16 последних матчей в Премьер-Лиге (4 ничьи, 10 поражений), обе этих победы одержав дома. "Вест Хэм" выиграл четыре из пяти последних поединков во всех соревнованиях (1 поражение). "Лисы" одержали лишь одну победу в пяти последних домашних встречах с "молотобойцами" в Премьер-Лиге (2 ничьи, 2 поражения).



Капитан "Лестера" Джонни Эванс в порядке, несмотря на вынужденную замену против "Ньюкасла". Рикарду Перейра и Киран Дьюсбери-Холл также вернулись в строй. Уилфрида Ндиди беспокоит задняя поверхность бедра.



Защитник "Вест Хэма" Найеф Агерд оправился после травмы ноги. Эмерсон Палмери под вопросом, Джанлука Скамакка восстанавливается после операции на колене.



ЛИДС — ТОТТЕНХЭМ 18:30



"Лидс" обязан побеждать, чтобы иметь хоть какие-нибудь шансы на выживание в Премьер-Лиге. "Тоттенхэм" выиграл только один из семи последних поединков в чемпионате. "Белые" потерпели восемь поражений в 10 последних встречах со "шпорами" в Премьер-Лиге (1 победа, 1 ничья).



Нападающий "Лидса" Родриго приступил к тренировкам после повреждения стопы. Хуниор Фирпо снова доступен после матча дисквалификации. Патрик Бэмфорд остается под вопросом.



Защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро пропустит этот матч из-за травмы, полученной против "Астон Виллы". Эрик Дайер едва перенес операцию на паховой области. Пьер-Эмерик Хейбьерг должен вернуться в строй.



ЭВЕРТОН — БОРНМУТ 18:30



"Эвертон" выиграл лишь один из 10 последних матчей в Премьер-Лиге. "Борнмут" потерпел три поражения кряду в чемпионате. "Вишенки" выиграл" все четыре последние встречи с "ирисками" с учетом всех соревнований, каждый раз забивая минимум три гола.



"Эвертон" будет лишен Натана Паттерсона и Доминика Калверт-Левина. Амаду Онана в порядке, а Виталию Миколенко предстоит фитнес-тест.



Полузащитник "Борнмута" Филип Биллинг залечил свою спину. Хамеду Траоре и Джо Ротуэллу предстоит фитнес-тест.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 18:30



В сезоне Премьер-Лиги 2022/23 "Кристал Пэлас" набрал 24 очка, уступая по ходу своих матчей, и это рекорд дивизиона. Только семь из своих 37 очков в этой кампании "Ноттингем Форест" набрал на выезде. "Орлы" одержали лишь одну победу в девяти последних домашних встречах с "лесниками" в чемпионате — 1:0 почти 20 лет назад (4 ничьи, 4 поражения).



Голкипер "Пэлас" Висенте Гуаита возвращается после травмы икроножной мышцы, которую он получил в начале апреля. Джеймс Томкинс, Уилфрид Заха и Джеффри Шлюп по-прежнему отсутствуют.



Голкипер "Форест" Кейлор Навас не сможет сыграть из-за проблем с пахом. Фелипе и Данило под вопросом.



ЧЕЛСИ — НЬЮКАСЛ 18:30 Онлайн-трансляция



"Челси" в любом случае завершит сезон Премьер-Лиги в нижней половине таблицы — впервые с 1995/96. "Ньюкасл" выигрывал заключительный матч в семи из восьми предыдущих кампаний, лишь уступив "Ливерпулю" в мае 2020. "Сороки" одержали только одну победу в 27 последних выездах к "синим" в рамках Премьер-Лиги — 0:2 в мае 2012.



Потери "Челси" выражаются Бенуа Бадиашиле, Беном Чилуэллом, Рисом Джеймсом, Марком Кукурельей, Нголо Канте, Матео Ковачичем, Армандо Бройей, а Мейсон Маунт под вопросом.



"Ньюкасл" проведет этот матч без Жоэлинтона и Хавьера Манкильо, которые присоединятся в лазарете к Нику Поупу, Джамаалу Ласселлсу, Эмилю Крафту, Мэтту Ритчи и Джо Уиллоку.



БРЕНТФОРД — МАНЧЕСТЕР СИТИ 18:30 Онлайн-трансляция



"Брентфорд" уже гарантировал себе место в верхней половины таблицы высшего дивизиона, что предыдущий раз случалось в сезоне 1937/38. "Манчестер Сити" не знает поражений уже 25 матчей кряду во всех соревнованиях (20 побед, 5 ничьих). "Горожане" не пропускали в четырех из пяти последних встреч с "пчелами" с учетом всех турниров.



Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни дисквалифицирован на восемь месяцев, а Кристиан Нергор, Понтус Янссон и Кин Льюис-Поттер травмированы.



Защитник "Сити" Натан Аке имеет проблемы с задней поверхностью бедра. Также под вопросом Фил Фоден, получивший повреждение против "Брайтона" посреди недели.



АСТОН ВИЛЛА — БРАЙТОН 18:30



"Астон Вилла" может повторить клубный рекорд из семи домашних побед подряд в Премьер-Лиге, установленный с декабря 1992 по февраль 1993. "Брайтон" уже обеспечил себе шестое место — впервые за все время выступлений в высшем дивизионе. "Чайки" одержали лишь одну победу в 15 последних встречах с "вилланами" во всех турнирах.



Защитник "Виллы" Алекс Морено перенес операцию на задней поверхности бедра и теперь пропустит три месяца. Диего Карлос и Калум Чемберс решили свои проблемы со здоровьем, но Филиппе Коутиньо нужно больше времени.



САУТГЕМПТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 18:30 Онлайн-трансляция



В этом сезоне Премьер-Лиги "Саутгемптон" потерпел 25 поражений, включая 12 дома, и оба показателя являются клубными антирекордами. "Ливерпуль" завершит кампанию за пределами топ-4 впервые с 2015/16. "Святые" проиграли 10 из 11 последних встреч с "красными" в Премьер-Лиге (1 победа).



Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес оправился после травмы пальца ноги. Ибраима Конате приболел, Энди Робертсона беспокоит пах. Калвин Рэмси, Тиаго Алькантара и Стефан Байчетич вернутся в следующем сезоне.



Нападающий "Саутгемптона" Че Адамс не сыграет из-за рецидива травмы икроножной мышцы. Пола Онуачу беспокоит спина. Армель Белла-Кочап, Хуан Лариос и Мохаммед Салису остаются в лазарете.