"Арсенал" совершил прорыв в переговорах с Нелсоном

"Арсенал" совершил прорыв в переговорах со своим вингером Рисом Нелсоном о новом контракте.

В этом сезоне Нелсон ни разу не выходил в стартовом составе "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги, лишь отметившись 10 появлениями на замену.



Ранее ожидалось, что Рис покинет родной клуб свободным агентом в конце июня, когда истекает его контракт.



Однако Football.London может подтвердить, что "Арсеналу" удалось уговорить Нелсона остаться, и вскоре Рис должен заключить новый четырехлетний контракт.



Главный тренер "канониров" Микель Артета убедил Нелсона, что тот является важным членом команды. Несмотря на дефицит игровых минут, 23-летний англичанин забил три гола и отдал две результативные передачи в 10 проведенных матчах Премьер-Лиги этого сезона.