"Лутон" выиграл финал плей-офф Чемпионшипа и вышел в Премьер-Лигу

"Лутон" вышел в Премьер-Лигу на сезон 2023/24 благодаря победе над "Ковентри" в финале плей-офф Чемпионшипа.

В финальном матче плей-офф встречались "Лутон" и "Ковентри", которые завершили регулярный сезон Чемпионшипа на третьем и пятом местах, а в полуфинале одолели "Сандерленд" и "Мидлсбро", соответственно.



Счет в субботнем матче на "Уэмбли" был открыт в середине первого тайма усилиями Джордана Кларка, однако после перерыва "Лутон" ответил голом Густаво Хамера.



Основное время и экстра-таймы так и закончились со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти больше повезло "Лутону".



Таким образом, в следующем сезоне команда Роба Эдвардса составит компанию "Бернли" и "Шеффилд Юнайтед", которые ранее оформили прямые путевки в Премьер-Лигу.



"Лутон" — "Ковентри" — 1:1 (0:1) после экстра таймов, победа "Лутона" в серии пенальти — 6:5



Голы: Хамер 66 — Кларк 23.