"Лутон" выиграл финал плей-офф Чемпионшипа и вышел в Премьер-Лигу

Лутон "Лутон" вышел в Премьер-Лигу на сезон 2023/24 благодаря победе над "Ковентри" в финале плей-офф Чемпионшипа.

В финальном матче плей-офф встречались "Лутон" и "Ковентри", которые завершили регулярный сезон Чемпионшипа на третьем и пятом местах, а в полуфинале одолели "Сандерленд" и "Мидлсбро", соответственно.

Счет в субботнем матче на "Уэмбли" был открыт в середине первого тайма усилиями Джордана Кларка, однако после перерыва "Лутон" ответил голом Густаво Хамера.

Основное время и экстра-таймы так и закончились со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти больше повезло "Лутону".

Таким образом, в следующем сезоне команда Роба Эдвардса составит компанию "Бернли" и "Шеффилд Юнайтед", которые ранее оформили прямые путевки в Премьер-Лигу.

"Лутон" — "Ковентри" — 1:1 (0:1) после экстра таймов, победа "Лутона" в серии пенальти — 6:5

Голы: Хамер 66 — Кларк 23.


Метки Ковентри, Лутон, Премьер-Лига, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2023 22:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 27.05.2023 22:19 # hammersmith
    топари. из 150го дивизиона вернулись обратно в премьер лигу.

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  2. gameboy 27.05.2023 22:01 # gameboy
    Справедливо были сильнее конечно, но хотелось Ковентри в АПЛ(

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  3. true-manc 27.05.2023 22:01 # true-manc
    > поднялись из 5го дивизиона
    > старый стадион на 10 тысяч
    > болельщики ультраправые

    тупа топ. удачи им в следующем сезоне

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