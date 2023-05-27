"Лутон" выиграл финал плей-офф Чемпионшипа и вышел в Премьер-Лигу
"Лутон" вышел в Премьер-Лигу на сезон 2023/24 благодаря победе над "Ковентри" в финале плей-офф Чемпионшипа.
В финальном матче плей-офф встречались "Лутон" и "Ковентри", которые завершили регулярный сезон Чемпионшипа на третьем и пятом местах, а в полуфинале одолели "Сандерленд" и "Мидлсбро", соответственно.
Счет в субботнем матче на "Уэмбли" был открыт в середине первого тайма усилиями Джордана Кларка, однако после перерыва "Лутон" ответил голом Густаво Хамера.
Основное время и экстра-таймы так и закончились со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти больше повезло "Лутону".
Таким образом, в следующем сезоне команда Роба Эдвардса составит компанию "Бернли" и "Шеффилд Юнайтед", которые ранее оформили прямые путевки в Премьер-Лигу.
"Лутон" — "Ковентри" — 1:1 (0:1) после экстра таймов, победа "Лутона" в серии пенальти — 6:5
Голы: Хамер 66 — Кларк 23.
27.05.2023 22:00
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топари. из 150го дивизиона вернулись обратно в премьер лигу.
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Справедливо были сильнее конечно, но хотелось Ковентри в АПЛ(
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> поднялись из 5го дивизиона
> старый стадион на 10 тысяч
> болельщики ультраправые
тупа топ. удачи им в следующем сезоне
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