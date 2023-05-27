"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за Соломона

"Тоттенхэм" определил вингера "Фулхэма" Манора Соломона в качестве своей цели на лето.

Воспользовавшись специальным постановлением ФИФА, Соломон приостановил действие своего контракта с донецким "Шахтером" и прошлым летом перебрался в "Фулхэм".



В минувший понедельник ФИФА подтвердила, что из-за продолжающихся военных действий в Украине Манор может покинуть "Шахтер" насовсем.



Как сообщает The Athletic, "Фулхэм" хотел бы сохранить Соломона, но это не единственный вариант для 23-летнего игрока сборной Израиля в Премьер-Лиге.



Более того, именно "Тоттенхэм" называется фаворитом в борьбе за Соломона. "Шпоры" уже вовсю работают над постоянным трансфером Манора, который может стать первым новичком команды из Северного Лондона этим летом.