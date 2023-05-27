"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за Соломона

Манор Соломон "Тоттенхэм" определил вингера "Фулхэма" Манора Соломона в качестве своей цели на лето.

Воспользовавшись специальным постановлением ФИФА, Соломон приостановил действие своего контракта с донецким "Шахтером" и прошлым летом перебрался в "Фулхэм".

В минувший понедельник ФИФА подтвердила, что из-за продолжающихся военных действий в Украине Манор может покинуть "Шахтер" насовсем.

Как сообщает The Athletic, "Фулхэм" хотел бы сохранить Соломона, но это не единственный вариант для 23-летнего игрока сборной Израиля в Премьер-Лиге.

Более того, именно "Тоттенхэм" называется фаворитом в борьбе за Соломона. "Шпоры" уже вовсю работают над постоянным трансфером Манора, который может стать первым новичком команды из Северного Лондона этим летом.


Метки Соломон, Тоттенхэм, Фулхэм, Шахтер

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2023 21:00

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  1. feeb 27.05.2023 21:13 # feeb
    Не сказать, что игрок ради которого будут биться клубы ПЛ, даже нынешние середняки Тоттенхэм и Фулхэм. Тут Леви наверное захотел к себе хотя бы одного вонючего еврея, они же за своих горой.

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