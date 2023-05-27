"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за Соломона
"Тоттенхэм" определил вингера "Фулхэма" Манора Соломона в качестве своей цели на лето.
Воспользовавшись специальным постановлением ФИФА, Соломон приостановил действие своего контракта с донецким "Шахтером" и прошлым летом перебрался в "Фулхэм".
В минувший понедельник ФИФА подтвердила, что из-за продолжающихся военных действий в Украине Манор может покинуть "Шахтер" насовсем.
Как сообщает The Athletic, "Фулхэм" хотел бы сохранить Соломона, но это не единственный вариант для 23-летнего игрока сборной Израиля в Премьер-Лиге.
Более того, именно "Тоттенхэм" называется фаворитом в борьбе за Соломона. "Шпоры" уже вовсю работают над постоянным трансфером Манора, который может стать первым новичком команды из Северного Лондона этим летом.
27.05.2023 21:00
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Последние комментарии:
Не сказать, что игрок ради которого будут биться клубы ПЛ, даже нынешние середняки Тоттенхэм и Фулхэм. Тут Леви наверное захотел к себе хотя бы одного вонючего еврея, они же за своих горой.
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