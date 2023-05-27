Тоуни удален из FIFA 23

Айвен Тоуни Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни был удален из футбольного симулятора FIFA 23.

Ранее в мае независимая комиссия FA дисквалифицировала Тоуни на восемь месяцев за нарушение запрета на ставки в букмекерских конторах.

Всего Айвена признал вину по 232 ставкам, ставя на матчи с участием своих команд и даже на поражения своих команд.

Изначально Ассоциация хотела дисквалифицировать Тоуни на 15 месяцев, но затем сжалилась из-за раскаяния Айвена и поставленного психиатром диагноза насчет зависимости у 27-летнего англичанина от азартных игр.

После дисквалификации Тоуни столкнулся с культурой отмены. Айвен был полностью отлучен от футбола и, как сообщает talkSPORT, даже пропал из популярной видеоигры FIFA 23, где его общий рейтинг составлял 80 баллов.

"Скоро я выскажусь без фильтров", — лишь написал Тоуни в твиттере после вердикта независимой комиссии.


Метки FA, Брентфорд, дисквалификации, ставки, Тоуни

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2023 20:00

Количество просмотров Просмотров: 538



Поиск: