Тоуни удален из FIFA 23
Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни был удален из футбольного симулятора FIFA 23.
Ранее в мае независимая комиссия FA дисквалифицировала Тоуни на восемь месяцев за нарушение запрета на ставки в букмекерских конторах.
Всего Айвена признал вину по 232 ставкам, ставя на матчи с участием своих команд и даже на поражения своих команд.
Изначально Ассоциация хотела дисквалифицировать Тоуни на 15 месяцев, но затем сжалилась из-за раскаяния Айвена и поставленного психиатром диагноза насчет зависимости у 27-летнего англичанина от азартных игр.
После дисквалификации Тоуни столкнулся с культурой отмены. Айвен был полностью отлучен от футбола и, как сообщает talkSPORT, даже пропал из популярной видеоигры FIFA 23, где его общий рейтинг составлял 80 баллов.
"Скоро я выскажусь без фильтров", — лишь написал Тоуни в твиттере после вердикта независимой комиссии.
27.05.2023 20:00
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Расисты!!!)))
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Д36илы)
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