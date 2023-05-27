Тоуни удален из FIFA 23

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни был удален из футбольного симулятора FIFA 23.

Ранее в мае независимая комиссия FA дисквалифицировала Тоуни на восемь месяцев за нарушение запрета на ставки в букмекерских конторах.



Всего Айвена признал вину по 232 ставкам, ставя на матчи с участием своих команд и даже на поражения своих команд.



Изначально Ассоциация хотела дисквалифицировать Тоуни на 15 месяцев, но затем сжалилась из-за раскаяния Айвена и поставленного психиатром диагноза насчет зависимости у 27-летнего англичанина от азартных игр.



После дисквалификации Тоуни столкнулся с культурой отмены. Айвен был полностью отлучен от футбола и, как сообщает talkSPORT, даже пропал из популярной видеоигры FIFA 23, где его общий рейтинг составлял 80 баллов.



"Скоро я выскажусь без фильтров", — лишь написал Тоуни в твиттере после вердикта независимой комиссии.