Де Дзерби останется в "Брайтоне"

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби не планирует менять клуб этим летом.

Де Дзерби только в сентябре возглавил "Брайтон", заступив на место ушедшего в "Челси" Грэма Поттера.



Роберто с успехом продолжил дело своего предшественника, досрочно гарантировав "чайкам" путевку в Лигу Европы, чего прежде еще не случалось в истории клуба с южного побережья Англии.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, его соотечественник Де Дзерби занимает высокое место в шорт-листе "Тоттенхэма" на роль следующего постоянного наставника, а ранее Роберто также сватали в Челси".



Однако 43-летний итальянец не планирует уходить из "Брайтона" этим летом и на 100 процентов сосредоточен на развитии своего проекта.