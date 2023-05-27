Де Дзерби останется в "Брайтоне"
Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби не планирует менять клуб этим летом.
Де Дзерби только в сентябре возглавил "Брайтон", заступив на место ушедшего в "Челси" Грэма Поттера.
Роберто с успехом продолжил дело своего предшественника, досрочно гарантировав "чайкам" путевку в Лигу Европы, чего прежде еще не случалось в истории клуба с южного побережья Англии.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, его соотечественник Де Дзерби занимает высокое место в шорт-листе "Тоттенхэма" на роль следующего постоянного наставника, а ранее Роберто также сватали в Челси".
Однако 43-летний итальянец не планирует уходить из "Брайтона" этим летом и на 100 процентов сосредоточен на развитии своего проекта.
27.05.2023 19:00
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