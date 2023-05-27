"Юнайтед" не готов заплатить 55 млн. фунтов за Маунта

"Челси" требует минимум 55 миллионов фунтов за своего полузащитника Мейсона Маунта, и "Манчестер Юнайтед" пока не готов расстаться с такой суммой.

The Independent подтверждает появившуюся на этой неделе информацию о том, что "Юнайтед" лидирует в борьбе за Маунта, а сам Мейсон готов присоединиться к команде Эрика Тен Хага, несмотря на интерес со стороны "Ливерпуля" и "Арсенала".



Таким образом, единственным препятствием к трансферу Маунта из "Челси" в "Юнайтед" остаются разногласия двух клубов насчет стоимости 24-летнего игрока сборной Англии.



На "Олд Траффорд" считают, что "Челси" хочет слишком много денег за полузащитника, который провалил этот сезон и от контракта которого остается один год.



Также "Юнайтед" не спешит выкладывать обозначенные 55 млн. фунтов из-за затянувшегося процесса продажи клуба, что накладывает неопределенность на трансферный бюджет "красных дьяволов".



Как бы то ни было, "Юнайтед" оптимистичен насчет заключения сделки по Маунту — просто это может потребовать времени.