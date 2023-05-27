"Юнайтед" не готов заплатить 55 млн. фунтов за Маунта

Мейсон Маунт "Челси" требует минимум 55 миллионов фунтов за своего полузащитника Мейсона Маунта, и "Манчестер Юнайтед" пока не готов расстаться с такой суммой.

The Independent подтверждает появившуюся на этой неделе информацию о том, что "Юнайтед" лидирует в борьбе за Маунта, а сам Мейсон готов присоединиться к команде Эрика Тен Хага, несмотря на интерес со стороны "Ливерпуля" и "Арсенала".

Таким образом, единственным препятствием к трансферу Маунта из "Челси" в "Юнайтед" остаются разногласия двух клубов насчет стоимости 24-летнего игрока сборной Англии.

На "Олд Траффорд" считают, что "Челси" хочет слишком много денег за полузащитника, который провалил этот сезон и от контракта которого остается один год.

Также "Юнайтед" не спешит выкладывать обозначенные 55 млн. фунтов из-за затянувшегося процесса продажи клуба, что накладывает неопределенность на трансферный бюджет "красных дьяволов".

Как бы то ни было, "Юнайтед" оптимистичен насчет заключения сделки по Маунту — просто это может потребовать времени.


Метки Манчестер Юнайтед, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2023 18:00

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  1. bangladesh 27.05.2023 19:03 # bangladesh
    единственная его ценность, что он паспортист. а так средний игрок плюс минус, ничего выдающегося.

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  2. heyoung 27.05.2023 18:35 # heyoung
    40 максимум

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  3. ganinilyha 27.05.2023 18:15 # ganinilyha
    По нынешним меркам просить за него меньше 100 - самоубийство

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  4. liverpyl 27.05.2023 18:01 # liverpyl
    клоп сотку придложит и он будет наш

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