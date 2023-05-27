Клопп подтвердил, что Карвалью может уйти в аренду

Фабиу Карвалью Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что вингер Фабиу Карвалью может отправиться в аренду на следующий сезон.

В своем дебютном сезоне за "Ливерпуль" 20-летний Карвалью отметился только восемью появлениями в стартовом составе с учетом всех соревнований.

Клопп понимает, что юному игроку нужна практика, но в то же время Юрген очень доволен профессионализмом своего подопечного.

"Думаю, существует вероятность того, что Фабиу отправится в аренду. Ясно, что это был не лучший год в карьере Фабиу, но, возможно, его самый важный. Правда в том, что никто из игроков не впечатлил меня больше, чем Фабиу".

"Этот талантливый парень прибыл сюда с большими мечтами и большими ожиданиями, и у него не получилось. Это нормально, что у него не получалось поначалу, но у него не получается и в конце сезона. Однако его отношение к работе обеспечит ему великолепную карьеру, потому что он тренировался, не получая отдачи".

"Игроки думают только об одном каждую неделю: чтобы я поставил их в стартовый состав или назвал среди запасных. Это единственный способ удовлетворить игрока. Если я этого не делаю, то важно, как ты отреагируешь. И он раз за разом реагировал невероятным образом — я никогда не видел этого прежде. Я не уверен, уйдет ли он в аренду, но если мы оставим его, то будем наблюдать описанное мной", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Карвалью, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2023 17:00

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  1. true-manc 27.05.2023 17:03 # true-manc
    08.04.2022 00:09 #
    true-manc

    какой-то ноунейм из английских пердей - очередной дэвис. трансфер уровня лузерпука

    Источник: http://fapl.ru/posts/92434/?c=1#c7539402

    03.07.2022 18:01 #
    liverpool888

    Ожидания такие, что игрок повторит путь Коутиньо - молодой талантливый игрок, которого взяли за небольшие деньги, превратится в первоклассного игрока основы Ливерпуля.
    Добро пожаловать! Радует, что клуб ведёт планомерную политику по омоложению состава. В ушедшем сезоне Ливерпуль был на первом месте по использованию игроков в возрасте 30+.

    Источник: http://fapl.ru/posts/94129/?c=1#c7593686

    вся разница

    (ответить)

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