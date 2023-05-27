Клопп подтвердил, что Карвалью может уйти в аренду

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что вингер Фабиу Карвалью может отправиться в аренду на следующий сезон.

В своем дебютном сезоне за "Ливерпуль" 20-летний Карвалью отметился только восемью появлениями в стартовом составе с учетом всех соревнований.



Клопп понимает, что юному игроку нужна практика, но в то же время Юрген очень доволен профессионализмом своего подопечного.



"Думаю, существует вероятность того, что Фабиу отправится в аренду. Ясно, что это был не лучший год в карьере Фабиу, но, возможно, его самый важный. Правда в том, что никто из игроков не впечатлил меня больше, чем Фабиу".



"Этот талантливый парень прибыл сюда с большими мечтами и большими ожиданиями, и у него не получилось. Это нормально, что у него не получалось поначалу, но у него не получается и в конце сезона. Однако его отношение к работе обеспечит ему великолепную карьеру, потому что он тренировался, не получая отдачи".



"Игроки думают только об одном каждую неделю: чтобы я поставил их в стартовый состав или назвал среди запасных. Это единственный способ удовлетворить игрока. Если я этого не делаю, то важно, как ты отреагируешь. И он раз за разом реагировал невероятным образом — я никогда не видел этого прежде. Я не уверен, уйдет ли он в аренду, но если мы оставим его, то будем наблюдать описанное мной", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.