Холанд — лучший молодой игрок Премьер-Лиги в сезоне 2022/23
Помимо основной награды, нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд также взял и приз лучшему молодому игроку Премьер-Лиги в сезоне 2022/23.
Таким образом, Холанд становится первым представителем "Сити" в истории, кто признается лучшим игроком и лучшим молодым игроком Премьер-Лиги в течение одного сезона.
Обе этих награды 22-летний норвежец обеспечил, забив рекордные 36 голов в 35 матчах Премьер-Лиги и завоевав с "Сити" чемпионский титул.
Помимо Холанда, на награду лучшему молодому игроку в завершающемся сезоне также претендовали Свен Ботман, Мойсес Кайседо, Александер Исак, Алексис Макаллистер, Габриэль Мартинелли, Мартин Эдегор и Букайо Сака.
Добавим, в двух предыдущих сезонах лучшим молодым игроком Премьер-Лиги признавался партнер Холанда по "Сити" Фил Фоден.
27.05.2023 16:00
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Последние комментарии:
По делу, все таки рекорд побил
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Сака должны были наградить, Холанду и одной награды хватит.
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а что там про суперталантливым трентам и прочим еллиотам?) ай какая хорошая какуля на лузерпуков)))
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КОРОЛЬ!!!
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