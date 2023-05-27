Холанд — лучший молодой игрок Премьер-Лиги в сезоне 2022/23

Эрлинг Холанд Помимо основной награды, нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд также взял и приз лучшему молодому игроку Премьер-Лиги в сезоне 2022/23.

Таким образом, Холанд становится первым представителем "Сити" в истории, кто признается лучшим игроком и лучшим молодым игроком Премьер-Лиги в течение одного сезона.

Обе этих награды 22-летний норвежец обеспечил, забив рекордные 36 голов в 35 матчах Премьер-Лиги и завоевав с "Сити" чемпионский титул.

Помимо Холанда, на награду лучшему молодому игроку в завершающемся сезоне также претендовали Свен Ботман, Мойсес Кайседо, Александер Исак, Алексис Макаллистер, Габриэль Мартинелли, Мартин Эдегор и Букайо Сака.

Добавим, в двух предыдущих сезонах лучшим молодым игроком Премьер-Лиги признавался партнер Холанда по "Сити" Фил Фоден.


Метки Манчестер Сити, награды, Премьер-Лига, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2023 16:00

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  1. gucman 27.05.2023 16:30 # gucman
    По делу, все таки рекорд побил

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  2. alexomck 27.05.2023 16:10 # alexomck
    Сака должны были наградить, Холанду и одной награды хватит.

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  3. true-manc 27.05.2023 16:01 # true-manc
    а что там про суперталантливым трентам и прочим еллиотам?) ай какая хорошая какуля на лузерпуков)))

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  4. true-manc 27.05.2023 16:00 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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