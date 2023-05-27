Холанд — лучший молодой игрок Премьер-Лиги в сезоне 2022/23

Помимо основной награды, нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд также взял и приз лучшему молодому игроку Премьер-Лиги в сезоне 2022/23.

Таким образом, Холанд становится первым представителем "Сити" в истории, кто признается лучшим игроком и лучшим молодым игроком Премьер-Лиги в течение одного сезона.



Обе этих награды 22-летний норвежец обеспечил, забив рекордные 36 голов в 35 матчах Премьер-Лиги и завоевав с "Сити" чемпионский титул.



Помимо Холанда, на награду лучшему молодому игроку в завершающемся сезоне также претендовали Свен Ботман, Мойсес Кайседо, Александер Исак, Алексис Макаллистер, Габриэль Мартинелли, Мартин Эдегор и Букайо Сака.



Добавим, в двух предыдущих сезонах лучшим молодым игроком Премьер-Лиги признавался партнер Холанда по "Сити" Фил Фоден.