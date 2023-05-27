Гвардиола сосредоточен на финале Кубка Англии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его мысли уже устремлены на финал Кубка Англии.

В воскресенье "Сити" завершит сезон Премьер-Лиги, сыграв на выезде с "Брентфордом", однако этот матч уже не имеет никакого турнирного значения для досрочно оформивших титул "горожан".



Поэтому Гвардиола уже сосредоточен на подготовке к первому из двух своих финалов — против "Манчестер Юнайтед" 3 июня на "Уэмбли".



"Могу сказать, что я немного посмотрел "Интер" (соперника "Сити" по финалу Лиги Чемпионов) на прошлой неделе, но не на этой неделе. Прямо сейчас я больше сосредоточен на "Юнайтед".



"Я видел их матч против "Челси". Я был по-настоящему впечатлен, а также я потихоньку начал анализировать их игру против нас на "Олд Траффорд".



"Как и в прошлом, мы должны быть осторожны. Я бы в любом случае был осторожен, но после четверга и других их матчей в последнее время мы будем готовиться наилучшим образом", — цитирует Гвардиолу The Independent.