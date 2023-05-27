Холанд признан лучшим игроком Премьер-Лиги в сезоне 2022/23

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком Премьер-Лиги в сезоне 2022/23.

Холанд только прошлым летом присоединился к "Сити", перебравшись из дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов.



Холанду не потребовалось время на адаптацию — Эрлинг сразу же принялся забивать, сыграв ключевую роль в завоевании "горожанами" своего пятого титула Премьер-Лиги за шесть последних сезонов.



Всего Холанд отличился 36 раз в английском первенстве, покорив принадлежавший Энди Коулу и Алану Ширеру рекорд по количеству голов за сезон Премьер-Лиги (34).



А с учетом всех соревнований 22-летний норвежец забил 52 гола за "Сити" в этом сезоне — больше было только у Дикси Дина из "Эвертона" в 1927/28 (63).



Также в этом сезоне Холанд стал первым в истории Премьер-Лиги игроком, который делал хет-трики в трех домашних матчах подряд, а также первым с 1970 года, кто сделал хет-трик в дерби Манчестера.



Добавим, эта награда достается игроку "Сити" четвертый сезон подряд. В 2019/20 и 2021/22 ее обладателем становился Кевин Де Брюйне, в 2020/21 — Руен Диаш.