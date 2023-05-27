Холанд признан лучшим игроком Премьер-Лиги в сезоне 2022/23
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком Премьер-Лиги в сезоне 2022/23.
Холанд только прошлым летом присоединился к "Сити", перебравшись из дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов.
Холанду не потребовалось время на адаптацию — Эрлинг сразу же принялся забивать, сыграв ключевую роль в завоевании "горожанами" своего пятого титула Премьер-Лиги за шесть последних сезонов.
Всего Холанд отличился 36 раз в английском первенстве, покорив принадлежавший Энди Коулу и Алану Ширеру рекорд по количеству голов за сезон Премьер-Лиги (34).
А с учетом всех соревнований 22-летний норвежец забил 52 гола за "Сити" в этом сезоне — больше было только у Дикси Дина из "Эвертона" в 1927/28 (63).
Также в этом сезоне Холанд стал первым в истории Премьер-Лиги игроком, который делал хет-трики в трех домашних матчах подряд, а также первым с 1970 года, кто сделал хет-трик в дерби Манчестера.
Добавим, эта награда достается игроку "Сити" четвертый сезон подряд. В 2019/20 и 2021/22 ее обладателем становился Кевин Де Брюйне, в 2020/21 — Руен Диаш.
27.05.2023 14:00
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Последние комментарии:
Российские дятлы начали публиковать в сети якобы трюк своего Су-27
И все бы ничего, только этот видеоролик - кадры из игры DCS World, которые легко находятся в Ютубе \\\аххахах, более жалкой нации, чем русня, просто не существует, унтерменьши как есть
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Вы знаете такого тренера Жозе Моуриньо? Его есть в чем обвинить. Де Брейне вряд ли хотел играть за Сити, но так вышло.
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Всего с марта 2022 года вагнера уничтожили 72 тысячи бойцов ВСУ
ах ох, мыкола, че с ебалом
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какие шансы есть у Интера?
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Тьерри Онри самый переоцененный куесос в истории АПЛ. Вечная тень великого Дидье Дрогба,факт!
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Лучшие игроки по классике конечно определяются позицией команды. Играешь за чемпиона - будь готов быть признаным лучшим.
Нужно отдать должное гвардиоле, вот кто лучший игрок сити и лиги)
Нужно быть обьективным, лучший заш апл и всех символических сборных мира 2019 2020 годов трент арнольд. Когда твоя команда на троне - ты герой. Уровень трента все видят, когда команда на страпоне. Именно по-этому енцо сверх топ, когда в таком дрхлом чупсе показывает уровень. Как и тот же канте. Аыходит на поле и видно топа
Про 3е место геоигины в голосовании на зм 2021 и говорить зашкварно. Вылети челси в полуфинале лч - его бы даже в топ 10 не было. Из того челси если кто и заслужил зм то это канте.
Ну не суть... Холанд крут, спору нет. Но только в том, что он делает, замыканиее навесов прострелов... Голевое чутье, удар, реализация топ
Тот же кейн делаеи на поле в разы больше, чем 10 касаний и замыкание идеального прострела или навеса от де брбйне, силвы или гюндогана.
Но всему свое место на поле. Это работает, в чем я был неправ в начале сезона.
Я недооценил в первую очередь полузащиту сити. Не думал, что они будут так же продуктивны при отсутствии +1 чела в прессинге, как было с жезусом.
Хуй зна хуй зна, интересно будет глянуть на холланда в сити без брюйна. Если холлад про6удет в сити больше 2-3 лет. У брюйна карьера на закате.
Лукаку кстати в той же сборной бельгии стабильно проделывает то же самое, что холланд в мс.
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Помнится аналитик астер кудахтал что холанд середняк и мс он не подходит
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Красиво Тухель разбил Сити в финале ЛЧ. Гвардиола думал, что все можно деньгами решить. В интервью весь правильный: мы не нарушали, а если нарушали, то я уйду сразу. В итоге сгорел и на Холанда 200 лямов потратили, который говорит, что его для победы в ЛЧ купили. С Реалом правда не помог, выяснилось что против больших клубов Холанд превращается в Озила.
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бл, я спать
даже не будите своим контрнаступлением
мимо Дагестана проедьте крч
не охота наблюдать етот цирк
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Пида расина сутулая :)
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Украина готова начать долгожданное контрнаступление против российских войск, заявил Би-би-си один из самых высокопоставленных чиновников, отвечающих за нацбезопасность в стране.
Дату предстоящего наступления секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не назвал, но сказал, что оно может начаться "завтра, послезавтра или через неделю".
"Мы должны понимать, что не можем потерять ту историческую возможность, которая дана Богом нашей стране, чтобы действительно стать независимой, большой европейской страной", - сказал Данилов в интервью Би-би-си.
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Братики я поехал, приеду обратно отпишусь и расскажу как все было.
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Топ цф последних 5 лет. Мой имхорейт
1 лева
2 бенз
3 кейн
4 холанд
5 рон
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когда Сити накажут за нарушение ФФП, то чемпики отойдут командам занимавшим вторые места. так что Арсенал с заслуженным чемпионством!
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Если быть честными все голы ему сделала полузащита а именно де брюйне
Чела выключили с Реалом и он исчез
В сити ключевое это полузащики
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«Челси» готовится заключить огромный спонсорский контракт с крупнейшей розничной компанией Walmart. По надежным источникам, этот международный гигант готов вложить около 750 миллионов фунтов в партнерство с «синими»
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в следующем сезоне защитники научатся бороться с пердежом Холанда и результативность пойдет вниз. может и не односезонка, аки Дрогба, но до уровня Лукаку или Кейна норвег вряд ли дорастет.
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Два орка загасились в брянске ехехееее
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бушвачка - шария собачка
ехехехееххехехехехе
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Ветка - унитаз
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