"Арсенал" хочет купить Сашу Боэ

"Арсенал" заинтересован в приобретении правого защитника "Галатасарая" Саши Боэ.

Заключительные недели этого сезона показали, что "Арсеналу" не хватает глубины состава, чтобы достичь действительно высоких целей, поэтому главный тренер "канониров" Микель Артета постарается это исправить летом.



По информации The Telegraph, расширить свой выбор в линии обороны Артета планирует с помощью приглашения Боэ, который является основным игроком "Галатасарая" и открыт к переезду в Англию.



22-летний француз камерунского происхождения оценивается в 20 миллионов фунтов и также вызывает интерес у других клубов Премьер-Лиги.



В этом сезоне Артета предпочитал использовать справа в обороне Бена Уайта и Такехиро Томиясу, однако последний находится вне игры с марта из-за тяжелой травмы колена.