Бент: "Не представляю, что Лэмпард получит другую работу"

Экс-нападающий сборной Англии Даррен Бент считает, что Фрэнку Лэмпарду будет затруднительно найти новую работу после роли временного тренера в "Челси".

С момента назначения Лэмпарда в начале апреля "Челси" одержал лишь одну победу во всех соревнованиях.



Ранее в этом сезоне Фрэнк также тренировал "Эвертон", где его результаты тоже оставляли желать сильно лучшего.



В данный момент статистика говорит о том, что Лэмпард как тренер выиграл только два из своих 24 последних матчей в Премьер-Лиге, и Бенту это говорит о том, что дальнейшая карьера Фрэнка находится под угрозой.



"Я не представляю, что он получит другую работу. Он провел восемь матчей в Премьер-Лиге — восемь! И проиграл шесть, что ужасно. Он провел 10 во всех соревнованиях и проиграл восемь".



"Думаю, он знает, что такое гордость. Думаю, он стремится побеждать в матчах. Но очевидно, что его подводят игроки, а он чувствует, что не может доверять им", — сообщил Бент talkSPORT.