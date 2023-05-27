Бент: "Не представляю, что Лэмпард получит другую работу"
Экс-нападающий сборной Англии Даррен Бент считает, что Фрэнку Лэмпарду будет затруднительно найти новую работу после роли временного тренера в "Челси".
С момента назначения Лэмпарда в начале апреля "Челси" одержал лишь одну победу во всех соревнованиях.
Ранее в этом сезоне Фрэнк также тренировал "Эвертон", где его результаты тоже оставляли желать сильно лучшего.
В данный момент статистика говорит о том, что Лэмпард как тренер выиграл только два из своих 24 последних матчей в Премьер-Лиге, и Бенту это говорит о том, что дальнейшая карьера Фрэнка находится под угрозой.
"Я не представляю, что он получит другую работу. Он провел восемь матчей в Премьер-Лиге — восемь! И проиграл шесть, что ужасно. Он провел 10 во всех соревнованиях и проиграл восемь".
"Думаю, он знает, что такое гордость. Думаю, он стремится побеждать в матчах. Но очевидно, что его подводят игроки, а он чувствует, что не может доверять им", — сообщил Бент talkSPORT.
27.05.2023 12:00
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Рангник одобряет
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Осталось только книжки писать про футбол
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По интервью даже видно, что не готов
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по Лемпарду понятно что он ЧСВшный петушок , схватился сразу за топ клубы воображая себя гением , а надо было как Руни и Джеррард начинать с низов и щас бы не было посмешищем на весь мир , плюс карма за то что свой клуб родной предал и перешел в МС , чем запятнал свою карьеру люто , ложка нефти в бочке меда
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