Бент: "Не представляю, что Лэмпард получит другую работу"

Фрэнк Лэмпард Экс-нападающий сборной Англии Даррен Бент считает, что Фрэнку Лэмпарду будет затруднительно найти новую работу после роли временного тренера в "Челси".

С момента назначения Лэмпарда в начале апреля "Челси" одержал лишь одну победу во всех соревнованиях.

Ранее в этом сезоне Фрэнк также тренировал "Эвертон", где его результаты тоже оставляли желать сильно лучшего.

В данный момент статистика говорит о том, что Лэмпард как тренер выиграл только два из своих 24 последних матчей в Премьер-Лиге, и Бенту это говорит о том, что дальнейшая карьера Фрэнка находится под угрозой.

"Я не представляю, что он получит другую работу. Он провел восемь матчей в Премьер-Лиге — восемь! И проиграл шесть, что ужасно. Он провел 10 во всех соревнованиях и проиграл восемь".

"Думаю, он знает, что такое гордость. Думаю, он стремится побеждать в матчах. Но очевидно, что его подводят игроки, а он чувствует, что не может доверять им", — сообщил Бент talkSPORT.


Метки Бент, Лэмпард, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2023 12:00

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  1. justnick 27.05.2023 13:36 # justnick
    Рангник одобряет

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  2. chelsiukpro 27.05.2023 13:26 # chelsiukpro
    Осталось только книжки писать про футбол

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  3. sisyazavr 27.05.2023 13:12 # sisyazavr
    По интервью даже видно, что не готов

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  4. yxaxaxaxaxa 27.05.2023 12:15 # yxaxaxaxaxa
    по Лемпарду понятно что он ЧСВшный петушок , схватился сразу за топ клубы воображая себя гением , а надо было как Руни и Джеррард начинать с низов и щас бы не было посмешищем на весь мир , плюс карма за то что свой клуб родной предал и перешел в МС , чем запятнал свою карьеру люто , ложка нефти в бочке меда

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