Мойес будет искать усиление для "Вест Хэма" на внутреннем рынке

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что на сей раз его клуб будет искать усиление на внутреннем рынке.

Прошлым летом "Вест Хэм" инвестировал в укрепление состава около 170 миллионов фунтов, причем львиная доля этих трат пришлась на игроков из-за рубежа вроде Найефа Агерда, Джанлуки Скамакки и ставшего рекордным приобретением клуба Лукаса Пакеты.



Все трое очень тяжело привыкали к английскому сезону, а Агерд и вовсе пропустил первую часть кампании с травмой лодыжки. Поэтому на сей раз Мойесу нужны уже имеющие опыт выступлений в Премьер-Лиге игроки вроде полузащитника "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Проуза и вингера "Лестера" Харви Барнса.



"Я бы сказал да. Думаю, я бы хотел добавить чуть больше британских игроков или доморощенных игроков, если это возможно".



"Я бы не стал приглашать такого игрока, если бы увидел у нас кого-нибудь получше или подумал, что есть альтернатива получше".



"Я не представляю, что мы будем крупно тратиться. Может быть, я ошибаюсь, но я правда не думаю, что так будет в этом году. Мы сделаем то, что можем и что нам нужно", — цитирует Мойеса Evening Standard.