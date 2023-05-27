Клопп назвал единственную проблему насчет непопадания в Лигу Чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал единственную проблему, связанную с непопаданием своего клуба в Лигу Чемпионов.

Резко ускорившись в последние недели, "Ливерпуль" так и не смог настичь "Ньюкасл" с "Манчестер Юнайтед". В следующем сезоне "красные" выступят только в Лиге Европы.



Клопп понимает, что теперь у него будет меньше денег на трансферы, но не делает из этого трагедии. Юрген все равно доволен, что "Ливерпуль" преодолел кризис в этом сезоне.



"Единственная проблема связана с финансами. Это большая проблема в футболе. Мне известно об этом. Но в остальном... У нас по-прежнему будут европейские вечера в следующем году".



"Вместо вторника-среды это будет четверг. Какая разница? Отличные матчи, атмосфера, шансы пройти весь путь до конца. Снова будет Кубок Англии, снова будет Кубок Лиги. У нас есть шансы преуспеть везде. Давайте попробуем!"



"Когда все движется в правильном направлении, легко чувствовать сплоченность, но когда нет, становится сложнее. Я не хотел преодолевать подобное, но мы сделали, и для меня это является трофеем, что мы выиграли в этом году", — цитирует Клоппа Sky Sports.