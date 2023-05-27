Франк раскритиковал дисквалификацию Тоуни

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк критично высказался насчет дисквалификации своего нападающего Айвена Тоуни.

Напомним, за нарушение запрета на ставки Тоуни был дисквалифицирован FA на восемь месяцев, причем первую половину этого срока — до середины сентября — он даже не сможет тренироваться.



На текущей неделе наставник сборной Англии Гарет Саутгейт очень пылко высказался в защиту Тоуни, и Франк соглашается со своим коллегой насчет того, что Айвена не следовало полностью отлучать от футбола.



"Я полностью согласен с Гаретом. Думаю, он великолепно высказался. Да, Айвен сделал кое-что неправильное и был за это наказан".



"Но я совершенно не понимаю, почему он полностью отстранен от футбола в первые четыре месяца".



"Какой в этом смысл? Если вы хотите реабилитировать людей, то нужно воспитывать их. А сейчас это словно вот тебе санкции, оставайся наедине с собой, умри или выживи".



"Это касается не только Айвена. Он является примером, чтобы кое-чему научить всех в футболе. Нам также нужно пересмотреть отношения между футболом и ставками. У меня нет ответа, как это должно быть".



"Не думаю, что я должен отвечать на этот вопрос. Но для меня нет сомнений, что нужно было заставить его в первые четыре месяца посетить 100 школ, где бы он рассказывал о своем происхождении, о футболе, обо всем. Думаю, так это должно работать".



"Я повторю сказанное Гаретом Саутгейтом. Если мне нельзя разговаривать с ним, то им, полагаю, придется дисквалифицировать и меня".



"Если мне запрещено поговорить с ним и выразить поддержку, то здесь что-то не так. Даже с людьми из тюрем можно контактировать, поэтому я полагаю, такого запрета нет", — цитирует Франка talkSPORT.