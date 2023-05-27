Магуайр не поедет в Грецию на пересмотр своего дела

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр решил, что не поедет в Грецию на пересмотр своего уголовного дела.

Напомним, отдых на Миконосе в компании семьи и друзей в августе 2020 обернулся для Магуайра тем, что его приговорили к 21 месяцу тюрьмы условно.



К такому наказанию защитник сборной Англии был приговорен греческим судом за оскорбление и избиение офицера полиции, а также за попытку дать взятку.



Уже на следующий день после этого приговора Магуайр подал апелляцию, и его дело в соответствии с греческим законодательством было отправлено на пересмотр, то ему будет рассмотрено заново с нуля.



Из-за пандемии коронавируса рассмотрение апелляции сильно затянулось, однако Daily Mirror может подтвердить, что Магуайру была назначена дата — Харри ждут в суде соседнего острова Сирос в следующем месяце.



Магуайр надеется очистить свое имя, но на всякий случай решил в Грецию не ездить. Защищать интересы Харри в суде будут адвокаты. Футболист же лишь даст показания по видеосвязи.



Добавим, Магуайр полностью отрицает свою вину и утверждает, что его избили в полицейском участке. Харри также опасался, что его хотят похитить, поэтому пустил в ход кулаки.