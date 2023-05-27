Магуайр не поедет в Грецию на пересмотр своего дела
Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр решил, что не поедет в Грецию на пересмотр своего уголовного дела.
Напомним, отдых на Миконосе в компании семьи и друзей в августе 2020 обернулся для Магуайра тем, что его приговорили к 21 месяцу тюрьмы условно.
К такому наказанию защитник сборной Англии был приговорен греческим судом за оскорбление и избиение офицера полиции, а также за попытку дать взятку.
Уже на следующий день после этого приговора Магуайр подал апелляцию, и его дело в соответствии с греческим законодательством было отправлено на пересмотр, то ему будет рассмотрено заново с нуля.
Из-за пандемии коронавируса рассмотрение апелляции сильно затянулось, однако Daily Mirror может подтвердить, что Магуайру была назначена дата — Харри ждут в суде соседнего острова Сирос в следующем месяце.
Магуайр надеется очистить свое имя, но на всякий случай решил в Грецию не ездить. Защищать интересы Харри в суде будут адвокаты. Футболист же лишь даст показания по видеосвязи.
Добавим, Магуайр полностью отрицает свою вину и утверждает, что его избили в полицейском участке. Харри также опасался, что его хотят похитить, поэтому пустил в ход кулаки.
27.05.2023 08:00
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похитить деревянную каланчу. кому это в принципе может прийти в голову
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посадят ведь)
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Типичный очкошный быдло сакс
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