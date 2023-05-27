Магуайр не поедет в Грецию на пересмотр своего дела

Харри Магуайр Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр решил, что не поедет в Грецию на пересмотр своего уголовного дела.

Напомним, отдых на Миконосе в компании семьи и друзей в августе 2020 обернулся для Магуайра тем, что его приговорили к 21 месяцу тюрьмы условно.

К такому наказанию защитник сборной Англии был приговорен греческим судом за оскорбление и избиение офицера полиции, а также за попытку дать взятку.

Уже на следующий день после этого приговора Магуайр подал апелляцию, и его дело в соответствии с греческим законодательством было отправлено на пересмотр, то ему будет рассмотрено заново с нуля.

Из-за пандемии коронавируса рассмотрение апелляции сильно затянулось, однако Daily Mirror может подтвердить, что Магуайру была назначена дата — Харри ждут в суде соседнего острова Сирос в следующем месяце.

Магуайр надеется очистить свое имя, но на всякий случай решил в Грецию не ездить. Защищать интересы Харри в суде будут адвокаты. Футболист же лишь даст показания по видеосвязи.

Добавим, Магуайр полностью отрицает свою вину и утверждает, что его избили в полицейском участке. Харри также опасался, что его хотят похитить, поэтому пустил в ход кулаки.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2023 08:00

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  1. raka-eve 27.05.2023 09:48 # raka-eve
    похитить деревянную каланчу. кому это в принципе может прийти в голову

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  2. vals1702 27.05.2023 09:27 # vals1702
    посадят ведь)

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  3. salamoto 27.05.2023 08:55 # salamoto
    Типичный очкошный быдло сакс

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