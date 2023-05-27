Райс предпочитает "Арсенал"

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс предпочитает продолжить карьеру в "Арсенале".

Райс является целью номер один "Арсенала" на летнее трансферное окно, хотя "канониры" ожидают конкуренции со стороны других клубов в борьбе за Деклана.



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отводит Райсу ключевую роль в обновлении линии полузащиты своей команды и готов освободить новичку место, попрощавшись с Гранитом Джакой и, возможно, Томасом Партеем.



Как сообщает Daily Mirror, "канониры" считают себя фаворитом в борьбе за Райса, а сам Деклан рассматривает команду Артеты в качестве наиболее предпочтительного направления.



Однако "Арсеналу" все еще предстоит договориться с "Вест Хэмом" о компенсации за Райса, и "молотобойцы" хотят выручить за своего капитана свыше 100 миллионов фунтов.