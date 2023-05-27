Клопп не переживает, что Салах может уйти из-за Лиги Чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп развеял опасения насчет ухода нападающего Мохамеда Салаха в связи с непопаданием клуба в Лигу Чемпионов.

Победа "Манчестер Юнайтед" над "Челси" со счетом 4:1 в минувший четверг лишила "Ливерпуль" даже математических шансов завершить этот сезон в топ-4 Премьер-Лиги.



Салах немедленно отреагировал на то, написав в социальных сетях, что он "совершенно опустошен". Однако Клопп не переживает насчет возможного ухода Мохамеда или кого-либо еще. Юрген не собирается держать игроков, которые не хотят быть в "Ливерпуле" без Лиги Чемпионов.



"Я не переживаю, нет. Я лишь прочитал его высказывание, но я не могу читать все остальное".



"Естественно, Мо обожает быть здесь, и Мо был частью этого. Он извинился за то, что сделали "мы", а не за то, что "сделали другие парни, но мне пришлось быть вместе с ними". Здесь все хорошо".



"Если когда-нибудь игрок подойдет ко мне и скажет "о, мы не попали в Лигу Чемпионов, я должен уйти", я лично отвезу его в другой клуб".



"Я возьму ключи и скажу: "Садись в машину. Куда ты там хочешь? Я отвезу тебя".



"Это нечто, что я никогда не понимал. Представьте, что я бы сказал: "О, мы не попали в Лигу Чемпионов, а мне нужно работать в Лиге Чемпионов, поэтому я ухожу".



"Дело не в Мо, совершенно не в Мо, и никто не говорил мне подобного. Они лишь спрашивали, могут ли продлить свой отпуск, но никто не спрашивал, нужно ли возвращаться после отпуска", — цитирует Клоппа Sky Sports.