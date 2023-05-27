Отец Макаллистера летит в Англию на сделку с "Ливерпулем"

"Ливерпуль" может уже на следующей неделе согласовать переход полузащитника "Брайтона" Алексиса Макаллистера, чей отец и агент летит в Англию.

Как сообщает Liverpool Echo, Макаллистер является ключевой трансферной целью главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, и "красные" настроены оформить это приобретение как можно скорее.



Медиа также сватают Макаллистера в "Манчестер Сити" и утверждают, что фактор участия Лиги Чемпионов имеет важное значение, однако "Ливерпуль", судя по всему, ближе всех к покупке 24-летнего аргентинца.



В пятницу авторитетный журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло сообщил своей четверти миллиона подписчиков, что судьба Макаллистера может решиться в ближайшие дни.



"Для перехода Алексиса Макаллистера в "Ливерпуль" наступает ключевой момент: процесс значительно продвинулся, и на следующей неделе его отец и агент прибывает в Англию".



"У них на руках есть предложение о контракте до 2028 года. Осталось согласовать последние детали и заключить сделку с "Брайтоном", — пишет Мерло.