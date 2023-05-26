Лэмпард: "Теперь это проблема нового главного тренера"

Тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что поиск путей по выходу из кризиса является головной болью Маурисио Почеттино.

Так и не сумев преобразить "Челси" в концовке сезона, после воскресного матча против "Ньюкасла" Лэмпард оставит свою временную роль и передаст команду Почеттино.



На пресс-конференции в пятницу Лэмпарда спросили, является ли сейчас работа главного тренера "Челси" самой сложной за последние 20 лет, однако Фрэнк не захотел рефлексировать на эту тему.



"Я не знаю. Это был бы хороший заголовок, но я не знаю".



"Давайте посмотрим, я не могу забегать вперед. Думаю, это великолепная работа, потому что это работа в "Челси".



"Когда я взялся за нее здесь, то, наверное, получил эту работу, потому что многие тренеры топ-уровня не захотели ее. Я знаю это как факт. Это сыграло важную роль, но я наслаждаюсь процессом и с удовольствием взялся за эту работу".



"Я желаю успехов новому главному тренеру. Полагаю, теперь это его проблема", — цитирует Лэмпарда talkSPORT.