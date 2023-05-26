Фернандеш не считает этот сезон успешным для "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что не может назвать этот сезон успешным для своей команды.

В этом сезоне "Юнайтед" уже завоевал Кубок Лиги, обеспечил себе место в топ-4 Премьер-Лиги, а 3 июня сразится с "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии.



Однако "Юнайтед" не смог побороться за титул и провалился в Лиге Европы, поэтому Фернандеш не до конца доволен.



"Мы очень рады попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон, но это нечто обязательное для этого клуба. Мы не смогли побороться за титул Премьер-Лиги, поэтому нам пришлось сражаться за место в топ-4, и с этим мы справились".



"Но мы, игроки, не рады просто попаданием в топ-4. Мы хотим большего. Мы стремимся к большему, потому что верим, что у этой команды достаточно качеств для движения вперед".



"Это позитивный сезон, но не успешный, потому что успех — это нечто другое для этого клуба, и мы, игроки, должны ощущать это именно так".



"Мы завоевали трофей. Мы попали в топ-4. Теперь у нас есть еще один финал, но что бы ни случилось в этом финале, это не изменит проведенный нами сезон. Один матч не может определять сезон, в котором было так много матчей".



"Мы выступали очень хорошо, но у нас были моменты, когда мы могли проявить себя лучше. Тогда наша позиция была бы лучше".



"Но мы все равно завоевали Кубок Лиги, вышли в финал Кубка Англии. Мы могли лучше выступить в Лиге Европы, но теперь это уже не изменить".



"Теперь у нас есть возможность финишировать наилучшим образом против "Фулхэма" дома, а затем у нас будет время подумать о "Сити", — цитирует Фернандеша Daily Mail.