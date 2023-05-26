Мейсон: "Тоттенхэм" по-прежнему привлекателен для лучших тренеров"
Временный наставник "Тоттенхэма" Райан Мейсон заявил, что "шпоры" по-прежнему привлекательны для лучших тренеров.
На текущей неделе главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот отверг интерес "Тоттенхэма". Ранее то же самое сделали Юлиан Нагельсманн и Венсан Компани.
Складывается ощущение, что специалисты высокого калибра просто сторонятся кризисного клуба из Северного Лондона, но Мейсон так совершенно не считает.
"Является ли работа в "Тоттенхэме" по-прежнему привлекательной? Да, абсолютно. Это же "Тоттенхэм", большой клуб. Он привлекателен не только для тренеров, но и для персонала, для игроков".
"Каждый здесь должен чувствовать, что представлять эту эмблему — это привилегия и честь. Если нет, их не должно быть здесь. Все просто", — цитирует Мейсона Sky Sports.
26.05.2023 21:00
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