Шоу нацелен на победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов в следующем сезоне

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу заявил, что целью его команды в следующем сезоне должна стать победа в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.

В своем дебютном сезоне при Эрике Тен Хаге "Юнайтед" завоевал Кубок Лиги, гарантировал себе место в топ-4 Премьер-Лиги, а на следующей неделе сыграет в финале Лиги Чемпионов.



Шоу доволен тем, как "Юнайтед" преобразился при голландском тренере, но в следующем сезоне надеется замахнуться на большее.



"Думаю, команды вокруг нас определенно могут видеть, что "Юнайтед" возвращается".



"Думаю, первый сезон при новом тренере — это всегда немного переходный период. Но вы можете видеть, что он (Тен Хаг) привнес и как изменил наше мышление, наш стиль игры".



"Думаю, он хочет играть в энергичный футбол. Думаю, он хочет, чтобы команда все делала в высоком темпе. Он хочет быть агрессивным, диктовать игру и прессинговать как можно выше".



"Думаю, в то же время он сделал нас лучше с мячом. Думаю, мы стали больше угрожать чужим воротам, владея мячом. Ясно, что мы движемся в правильном направлении, и мы должны сражаться за титул".



"Уверен, летом у нас точно будут новые приобретения, большие приобретения, и я надеюсь, мы сможем совершить их как можно быстрее, чтобы они прибыли к предсезонному периоду".



"Думаю, нашей целью на старте следующего сезона должна быть победа в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. Именно так мы должны мыслить сейчас", — сообщил Шоу Sky Sports.