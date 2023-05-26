Шоу нацелен на победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов в следующем сезоне

Люк Шоу Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу заявил, что целью его команды в следующем сезоне должна стать победа в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.

В своем дебютном сезоне при Эрике Тен Хаге "Юнайтед" завоевал Кубок Лиги, гарантировал себе место в топ-4 Премьер-Лиги, а на следующей неделе сыграет в финале Лиги Чемпионов.

Шоу доволен тем, как "Юнайтед" преобразился при голландском тренере, но в следующем сезоне надеется замахнуться на большее.

"Думаю, команды вокруг нас определенно могут видеть, что "Юнайтед" возвращается".

"Думаю, первый сезон при новом тренере — это всегда немного переходный период. Но вы можете видеть, что он (Тен Хаг) привнес и как изменил наше мышление, наш стиль игры".

"Думаю, он хочет играть в энергичный футбол. Думаю, он хочет, чтобы команда все делала в высоком темпе. Он хочет быть агрессивным, диктовать игру и прессинговать как можно выше".

"Думаю, в то же время он сделал нас лучше с мячом. Думаю, мы стали больше угрожать чужим воротам, владея мячом. Ясно, что мы движемся в правильном направлении, и мы должны сражаться за титул".

"Уверен, летом у нас точно будут новые приобретения, большие приобретения, и я надеюсь, мы сможем совершить их как можно быстрее, чтобы они прибыли к предсезонному периоду".

"Думаю, нашей целью на старте следующего сезона должна быть победа в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. Именно так мы должны мыслить сейчас", — сообщил Шоу Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2023 20:00

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