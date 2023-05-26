Артета надеется, что Салиба вернется к предсезонному периоду

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что надеется на возвращение защитника Вильяма Салиба в строй к предсезонному периоду.

Салиба, ставший ключевым игроком "Арсенала" в этом сезоне, находится вне игры с 16 марта, когда в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Спортинга" он получил травму спины.



Восстановление Салиба изрядно затянулось, и заключительный матч сезона против "Вулверхэмптона" Вильям тоже пропустит, однако в процессе восстановления 22-летнего француза наметился прогресс.



"Пока слишком рано говорить, но процесс движется в правильном направлении".



"В последние недели ситуация выглядит более позитивно, чем в предыдущие два месяца, но мы хотим поберечь его. Это такая травма, которая требует некоторой заботы и внимания".



"Мы довольно консервативны насчет него и хотим дать ему лучшие шансы, чтобы провести хороший предсезонный период и затем продолжить со следующего сезона", — цитирует Артету Daily Mail.