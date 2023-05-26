Слот заключил новый контракт с "Фейеноордом"

Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот окончательно закрыл дверь перед "Тоттенхэмом", заключив новый контракт со своим клубом.

Ранее на этой неделе Слот, считавшийся фаворитом на роль следующего постоянного наставника "Тоттенхэма", объявил, что останется в "Фейеноорде".



Свои слова Арне подтвердил делом и сегодня заключил с чемпионами Эредивизии новый контракт, рассчитанный до 2026 года.



"Я еще не закончил здесь".



"Мы провели удивительный сезон с "Фейеноордом", и чемпионство стало удивительной наградой за всю ту упорную работу, которая была проделана, но я очень хочу продолжить".



"После лета нас ждет приключение в Лиге Чемпионов, а также защита национального титула. Хватит забегать вперед, поэтому я горжусь тем, что остаюсь тренером "Фейеноорда", — объяснил Слот.