Тен Хаг: "Место этого клуба — в Лиге Чемпионов"

Эрик Тен Хаг Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг поведал, что попадание в Лигу Чемпионов было его главной целью на этот сезон.

В этом сезоне "Юнайтед" уже завоевал Кубок Лиги, а 3 июня сразится с соседями из "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии.

Однако для Тен Хага эти достижения меркнут по сравнению с тем, что "Юнайтед" гарантировал себе место в топ-4 Премьер-Лиги и благодаря этому квалифицировался в Лигу Чемпионов, о чем Эрик рассказал после победы 4:1 над "Челси" в четверг вечером.

"У меня всегда большие ожидания насчет себя, и я думаю, этому клубу место в Лиге Чемпионов, поэтому ты обязан попадать в топ-4".

"Но эта лига очень сильна, здесь много команд, много клубов, которые сражаются за эти места, и всем им это под силу, потому что у них большие бюджеты и хорошие составы".

"Мы видим, то у "Челси" огромный, хороший состав с выдающимися игроками".

"Поэтому мы рады, что попали в топ-4. Думаю, мы провели хороший сезон в Премьер-Лиге. Я бы сказал, очень хороший сезон".

"Думаю, попасть в Лигу Чемпионов — это главная цель сезона", — цитирует Тен Хага The Independent.




Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2023 17:00

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  1. heyoung 26.05.2023 17:53 # heyoung
    За тур до окончания на изи оформили путевку в ЛЧ, просто топарики

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  2. narcot 26.05.2023 17:03 # narcot
    ты же вылетел в 1/4 ЛЕ. о какой ты лч мечтаешь, 6лядь, со своей игрой?

    скамо6лядским сектантам в самый раз этот пиZдёж, походу))

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