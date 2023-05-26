Тен Хаг: "Место этого клуба — в Лиге Чемпионов"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг поведал, что попадание в Лигу Чемпионов было его главной целью на этот сезон.

В этом сезоне "Юнайтед" уже завоевал Кубок Лиги, а 3 июня сразится с соседями из "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии.



Однако для Тен Хага эти достижения меркнут по сравнению с тем, что "Юнайтед" гарантировал себе место в топ-4 Премьер-Лиги и благодаря этому квалифицировался в Лигу Чемпионов, о чем Эрик рассказал после победы 4:1 над "Челси" в четверг вечером.



"У меня всегда большие ожидания насчет себя, и я думаю, этому клубу место в Лиге Чемпионов, поэтому ты обязан попадать в топ-4".



"Но эта лига очень сильна, здесь много команд, много клубов, которые сражаются за эти места, и всем им это под силу, потому что у них большие бюджеты и хорошие составы".



"Мы видим, то у "Челси" огромный, хороший состав с выдающимися игроками".



"Поэтому мы рады, что попали в топ-4. Думаю, мы провели хороший сезон в Премьер-Лиге. Я бы сказал, очень хороший сезон".



"Думаю, попасть в Лигу Чемпионов — это главная цель сезона", — цитирует Тен Хага The Independent.