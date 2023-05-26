Клопп прокомментировал твит Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал твит своего нападающего Мохамеда Салаха насчет непопадания "красных" в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

"Ливерпуль" лишился последних шансов финишировать в топ-4 Премьер-Лиги после того, как "Манчестер Юнайтед" одержал победу 4:1 над "Челси" накануне вечером.



Сразу после матча на "Олд Траффорд" Салах написал в социальных сетях, что он "совершенно опустошен" итогом этого сезона для "Ливерпуля", однако Клопп не видит ничего плохого в таком проявлении эмоций.



"Это совершенно нормально. В мире социальных сетей постоянно происходит так много плохих вещей, и я не думаю, что это одна из них. Это просто было нормальное описание его ситуации, его ощущений, и для того момента, сразу после матча, он был прав. Это был не тот момент, чтобы немедленно отправлять какие-либо оптимистичные сообщения. Возможно, с этим стоит подождать час или день".



"Момент, когда твое непопадание в Лигу Чемпионов становится фактом... После нашего последнего матча (против "Астон Виллы") мы знали, что им ("Ньюкаслу" и "Манчестер Юнайтед") нужно только одно очко, и для меня было очевидно, что они наберут это очко. Поэтому я своего рода подвел черту. Я большой оптимист, но в тот момент я уже не представлял, что у нас получится".



"Это просто было нормальное описание его ощущений, и он прав. Но я видел его в столовой час назад, и он улыбался. Он не в плохом настроении", — цитирует Клоппа The Independent.