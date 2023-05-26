Представлена новая домашняя форма "Арсенала" на сезон 2023/24 (ФОТО)
"Арсенал" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2023/24 от своего технического спонсора Adidas.
В следующем сезоне "Арсенал" отмечает 20-ю годовщину своего самого знаменитого чемпионства. Кампанию 2003/04 "канониры" прошли без единого поражения, и это уникальное достижение в истории Премьер-Лиги.
Поэтому новая форма "Арсенала" содержит не только традиционные для клуба красный и белый цвета, но также золотой.
Впервые команда Микеля Артеты примерит новую форму в ближайшее воскресенье, когда на "Эмирейтс" пожалует "Вулверхэмптон" в рамках заключительного тура Премьер-Лиги.
За оригинальную футболку "Арсенал" решил брать со своих фанатов по 110 фунтов, тогда как реплика обойдется в 80 фунтов. За трусы придется выложить 38 фунтов, за гольфы — еще 20 фунтов.
26.05.2023 15:00
Просмотров: 263
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Стильные метросексуалы
(ответить)
как всегда красивая, у Арсенала вообще самые стильные комплекты обычно.
(ответить)
ну хоть бы страпон им нарисовали
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий