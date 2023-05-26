Представлена новая домашняя форма "Арсенала" на сезон 2023/24 (ФОТО)

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2023/24 "Арсенал" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2023/24 от своего технического спонсора Adidas.

В следующем сезоне "Арсенал" отмечает 20-ю годовщину своего самого знаменитого чемпионства. Кампанию 2003/04 "канониры" прошли без единого поражения, и это уникальное достижение в истории Премьер-Лиги.

Поэтому новая форма "Арсенала" содержит не только традиционные для клуба красный и белый цвета, но также золотой.

Впервые команда Микеля Артеты примерит новую форму в ближайшее воскресенье, когда на "Эмирейтс" пожалует "Вулверхэмптон" в рамках заключительного тура Премьер-Лиги.

За оригинальную футболку "Арсенал" решил брать со своих фанатов по 110 фунтов, тогда как реплика обойдется в 80 фунтов. За трусы придется выложить 38 фунтов, за гольфы — еще 20 фунтов.

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2023/24

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2023/24

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2023/24

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2023/24

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2023/24

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2023/24

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2023/24


Метки Adidas, Арсенал, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2023 15:00

Количество просмотров Просмотров: 263

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kukuruzko 26.05.2023 15:15 # kukuruzko
    Стильные метросексуалы

    (ответить)

  2. scholes18 26.05.2023 15:09 # scholes18
    как всегда красивая, у Арсенала вообще самые стильные комплекты обычно.

    (ответить)

  3. narcot 26.05.2023 15:05 # narcot
    ну хоть бы страпон им нарисовали

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: