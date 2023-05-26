"Челси" надеется продать Кулибали летом

"Челси" надеется продать центрального защитника Калиду Кулибали этим летом.

Кулибали только прошлым летом присоединился к "Челси", перебравшись из "Наполи" по сделке стоимостью 33 миллиона фунтов.



Калиду не смог стать твердым игроком основы "синих", отметившись лишь 20 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Как утверждает Evening Standard, теперь "Челси" хочет избавиться от 31-летнего сенегальца, сделав ставку на молодых Весле Фофана и Бенуа Бадиашиле.



Проблема лишь в высокой зарплате Кулибали и в том, что сам Калиду не хочет покидать "Челси" и все еще надеется проявить себя в английском футболе.