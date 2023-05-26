"Челси" надеется продать Кулибали летом

Калиду Кулибали "Челси" надеется продать центрального защитника Калиду Кулибали этим летом.

Кулибали только прошлым летом присоединился к "Челси", перебравшись из "Наполи" по сделке стоимостью 33 миллиона фунтов.

Калиду не смог стать твердым игроком основы "синих", отметившись лишь 20 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.

Как утверждает Evening Standard, теперь "Челси" хочет избавиться от 31-летнего сенегальца, сделав ставку на молодых Весле Фофана и Бенуа Бадиашиле.

Проблема лишь в высокой зарплате Кулибали и в том, что сам Калиду не хочет покидать "Челси" и все еще надеется проявить себя в английском футболе.


Метки Кулибали, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2023 13:00

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  1. chelsea-69 26.05.2023 13:39 # chelsea-69
    что бы купить что нибудь ненужное, нужно продать что нибудь ненужное (с)

    (ответить)

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