"Челси" надеется продать Кулибали летом
"Челси" надеется продать центрального защитника Калиду Кулибали этим летом.
Кулибали только прошлым летом присоединился к "Челси", перебравшись из "Наполи" по сделке стоимостью 33 миллиона фунтов.
Калиду не смог стать твердым игроком основы "синих", отметившись лишь 20 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.
Как утверждает Evening Standard, теперь "Челси" хочет избавиться от 31-летнего сенегальца, сделав ставку на молодых Весле Фофана и Бенуа Бадиашиле.
Проблема лишь в высокой зарплате Кулибали и в том, что сам Калиду не хочет покидать "Челси" и все еще надеется проявить себя в английском футболе.
26.05.2023 13:00
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что бы купить что нибудь ненужное, нужно продать что нибудь ненужное (с)
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