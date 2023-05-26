Хаманн назвал идеального полузащитника для "Ливерпуля"
Экс-игрок "Ливерпуля" Дитмар Хаманн заявил, что хотел бы видеть в команде Юргена Клоппа полузащитника "Ньюкасла" Жоэлинтона.
В конце этого сезона "Ливерпуль" прощается с Джеймсом Милнером, Наби Кейта и Алексом Окслейд-Чемберленом, поэтому Клоппу нужно постараться подписать сразу нескольких полузащитников грядущим летом.
По мнению Хаманна, "Ливерпулю" не хватает мощного игрока в центре поля, и 26-летний бразилец Жоэлинтон идеален для этой роли.
"Я бы хотел видеть в "Ливерпуле" игрока вроде Жоэлинтона из "Ньюкасла", который обладает физической мощью".
"Все игроки "Ливерпуля" очень похожи. Размер — это не главное, но когда смотришь на команду "Ньюкасла", стоящую в подтрибунном тоннеле, ты думаешь : "Вау". Потому что они не просто крупные, но и еще могут играть хорошо".
"Я бы хотел видеть в "Ливерпуле" статного игрока вроде Жоэлинтона, который может забить гол, обладает физической мощью, хорошо обращается с мячом, не имеет чересчур много оборонительных обязанностей и просто является игроком без слабых мест. Игрок с такой физической мощью очень бы хорошо подошел "Ливерпулю", — цитирует Хаманна Liverpool Echo.
26.05.2023 12:00
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скорее Ньюкасл купит Ливерпуль, чем это )))
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