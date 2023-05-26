Хаманн назвал идеального полузащитника для "Ливерпуля"

Экс-игрок "Ливерпуля" Дитмар Хаманн заявил, что хотел бы видеть в команде Юргена Клоппа полузащитника "Ньюкасла" Жоэлинтона.

В конце этого сезона "Ливерпуль" прощается с Джеймсом Милнером, Наби Кейта и Алексом Окслейд-Чемберленом, поэтому Клоппу нужно постараться подписать сразу нескольких полузащитников грядущим летом.



По мнению Хаманна, "Ливерпулю" не хватает мощного игрока в центре поля, и 26-летний бразилец Жоэлинтон идеален для этой роли.



"Я бы хотел видеть в "Ливерпуле" игрока вроде Жоэлинтона из "Ньюкасла", который обладает физической мощью".



"Все игроки "Ливерпуля" очень похожи. Размер — это не главное, но когда смотришь на команду "Ньюкасла", стоящую в подтрибунном тоннеле, ты думаешь : "Вау". Потому что они не просто крупные, но и еще могут играть хорошо".



"Я бы хотел видеть в "Ливерпуле" статного игрока вроде Жоэлинтона, который может забить гол, обладает физической мощью, хорошо обращается с мячом, не имеет чересчур много оборонительных обязанностей и просто является игроком без слабых мест. Игрок с такой физической мощью очень бы хорошо подошел "Ливерпулю", — цитирует Хаманна Liverpool Echo.