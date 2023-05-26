Уолкер назвал переломный момент этого сезона для "Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер назвал победу над "Ливерпулем" в Кубке Лиги 22 декабря переломным моментом этого сезона.

Сразу после паузы на ЧМ-2022 "Сити" отпраздновал домашнюю победу 3:2 над "Ливерпулем" и вышел в 1/4 финала Кубка Лиги.



Уолкер чувствует, что та победа придала "Сити" импульс и впоследствии помогла завоевать титул Премьер-Лиги, однако Кайл не собирается останавливаться.



"Я сказал это еще в подкасте "Сити" вчера вечером. Думаю, переломный момент случился, когда мы вернулись после Чемпионата Мира и победили "Ливерпуль" в Кубке Лиги, несмотря на отсутствие многих парней. Как вы знаете, многие парни ездили на Чемпионат Мира, и тренер работал с оставшимися здесь игроками. Мы выгрызли результат против "Ливерпуля", который является командой топ-уровня".



"Думаю, с тех пор мы всегда верили, что можем сделать это. Мы отправились к "Лидсу", выезды куда не бывают простыми, и выгрызли результат, а дальше это просто продолжилось. Эта группа парней бесподобна, они профессионалы и победители. Именно поэтому мы чаще достигаем своих целей, чем нет".



"Поверьте, мы не насытились. У нас еще есть финал Кубка Англии против наших злейших врагов, "Манчестер Юнайтед", а 10 июня будет финал Лиги Чемпионов. Сегодня мы празднуем, но 3 июня будет большой матч, и я надеюсь, мы сможем вписать этот футбольный клуб в историю", — сообщил Уолкер Sky Sports.