Уолкер назвал переломный момент этого сезона для "Сити"

Кайл Уолкер Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер назвал победу над "Ливерпулем" в Кубке Лиги 22 декабря переломным моментом этого сезона.

Сразу после паузы на ЧМ-2022 "Сити" отпраздновал домашнюю победу 3:2 над "Ливерпулем" и вышел в 1/4 финала Кубка Лиги.

Уолкер чувствует, что та победа придала "Сити" импульс и впоследствии помогла завоевать титул Премьер-Лиги, однако Кайл не собирается останавливаться.

"Я сказал это еще в подкасте "Сити" вчера вечером. Думаю, переломный момент случился, когда мы вернулись после Чемпионата Мира и победили "Ливерпуль" в Кубке Лиги, несмотря на отсутствие многих парней. Как вы знаете, многие парни ездили на Чемпионат Мира, и тренер работал с оставшимися здесь игроками. Мы выгрызли результат против "Ливерпуля", который является командой топ-уровня".

"Думаю, с тех пор мы всегда верили, что можем сделать это. Мы отправились к "Лидсу", выезды куда не бывают простыми, и выгрызли результат, а дальше это просто продолжилось. Эта группа парней бесподобна, они профессионалы и победители. Именно поэтому мы чаще достигаем своих целей, чем нет".

"Поверьте, мы не насытились. У нас еще есть финал Кубка Англии против наших злейших врагов, "Манчестер Юнайтед", а 10 июня будет финал Лиги Чемпионов. Сегодня мы празднуем, но 3 июня будет большой матч, и я надеюсь, мы сможем вписать этот футбольный клуб в историю", — сообщил Уолкер Sky Sports.


Метки Кубок Лиги, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Уолкер

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2023 11:00

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  1. true-manc 26.05.2023 11:28 # true-manc
    да, и поетому дальше всю зиму теряли очки, пока Саутгемптону не проиграли в етом же Кубке Лиги, после чего Пеп быконул на игроков публично и вы забегали. Кайл не протрезвел еще после празднования, походу.

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  2. gucman 26.05.2023 11:04 # gucman
    Все, абсолютно все самоутверждаются за счет фк лyзepxyй. Просто клуб вечных терпил)

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  3. mansoor 26.05.2023 11:04 # mansoor
    КОРОЛИ МИНЕТА!!!

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