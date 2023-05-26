Рэднапп призвал Кейна уйти из "Тоттенхэма"

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми Рэднапп призвал нападающего "шпор" Харри Кейна уйти из клуба летом.

В данный момент карьера Кейна находится на развилке, и Рэднаппу кажется, что Харри больше не может откладывать свой уход из "Тоттенхэма", если хочет завоевать какие-нибудь трофеи.



"Есть ощущение, что в "Тоттенхэме" творится беспорядок. У Харри Кейна остается один год по контракту, и это то время, чтобы он настоял на своем уходе".



"Юнайтед" в любом случае нужен кто-нибудь впереди. Кейну не удалось перейти в "Манчестер Сити" несколько лет назад, и прямо сейчас, когда у него остается один год по контракту, он должен настоять на переходе куда-нибудь".



"Тоттенхэм" — это словно социальный эксперимент над тем, как можно издеваться над своими фанами, прежде чем они совершенно отвернутся от вас. Им нужно что-нибудь предпринять, и никто не хочет терять Харри Кейна, потому что он невероятен, но он заслуживает лучшего", — сообщил Рэднапп в эфире Sky Sports.