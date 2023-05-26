Светская хроника за пятницу

Светская хроника "Тоттенхэм" предложил Харри Кейна "Реалу". Ким Мин Джэ летит в Манчестер. Жюль Кунде снова отверг "Челси". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Тоттенхэм" предложил Харри Кейна "Реалу", чтобы предотвратить переход своего нападающего в "Манчестер Юнайтед". (Mundo Deportivo)

Защитник "Наполи" Ким Мин Джэ находится на пороге перехода в "Юнайтед" за 40 миллионов фунтов. Совсем скоро южнокореец прилетит в Манчестер. (Corriere dello Sport)

"Юнайтед" — один из клубов, которым через посредников были предложены услуги нападающего ПСЖ Неймара. (Sky Sports)

В случае приобретения полузащитника "Челси" Мейсона Маунта "Юнайтед" будет готов расстаться с Донни Ван де Беком и Скоттом Мактоминеем. (The Sun)

"Юнайтед" начал переговоры с мамой и агентом полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо, который может стать свободным агентом в конце сезона. (Nicolo Schira)

ПСЖ и "Челси" сражаются за полузащитника "Спортинга" Мануэля Угарте. (Fabrizio Romano)

Как и год назад, защитник "Барселоны" Жюль Кунде отверг интерес "Челси". (Daily Mirror)

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик — цель номер один для "Милана" на лето. (Fabrizio Romano)

"Челси" и "Ливерпуль" следят за полузащитником "Саутгемптона" Ромео Лавиа, но "Манчестер Сити" возвращать своего бывшего игрока не собирается. (The Times)

"Ливерпуль" наводит справки насчет защитника "Баварии" Бенжамена Павара. (Kicker)

Защитник "Арсенала" Киран Тирни и полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон — ключевые трансферные цели для "Ньюкасла". (The i)

Агент Жорже Мендеш пытается организовать переход полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша в "Барселону". (talkSPORT)

Нападающий вылетевшего из Премьер-Лиги "Саутгемптона" Че Адамс стал целью для "Ноттингем Форест". (talkSPORT)

Другое

"Фулхэм" обсуждает продление контракта с 34-летним вингером Виллианом на следующий сезон. (Fabrizio Romano)

"Тоттенхэм" рассматривает кандидатуры бывшего главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса и экс-наставника "Челси" Грэма Поттера. (Football Transfers)

Луис Энрике, к которому также присматривается "Тоттенхэм", может возглавить ПСЖ. (Goal)

"Эвертон" обратился к главному тренеру "Ботафого" Луису Кастро. (Daily Record)

Главный тренер "Реймса" Уилл Стил отклонит любые предложения из Премьер-Лиги этим летом. (L'Equipe)

"Лидс" и "Юнайтед" сыграют товарищеский матч в Осло 12 июля. (The Athletic)

Будущее Марка Нобла в "Вест Хэме" находится в безопасности, несмотря на желание лондонского клуба переманить спортивного директора "Ромы" Тиагу Пинту. (talkSPORT)

Компания Fosun Sports Group, владеющая "Вулверхэмптоном", пытается привлечь внешние инвестиции, чтобы сохранить свой клуб конкурентноспособным на уровне Премьер-Лиги. (Daily Mail)

В следующем сезоне в Ла Лиге не будет технологии фиксации голов, потому что президент испанской лиги Хавьер Тебас не хочет тратить на это 3 млн. фунтов. (El Larguero)


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Автор mihajlo   

Дата 26.05.2023 09:00

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Последние комментарии:




  1. ian 26.05.2023 10:04 # ian
    Ни капли уважения к себе у Челси
    гонятся за игроками, которые послали Челси, а затем ещё и поиздевались в соцсетях.
    Как же щас угарает Кунде, не представляю

    (ответить)

  2. ian 26.05.2023 09:51 # ian
    Как сыграл Челси?
    Сколько забил Азар?

    (ответить)

  3. true-manc 26.05.2023 09:45 # true-manc
    > "Челси" и "Ливерпуль" следят за полузащитником "Саутгемптона" Ромео Лавиа, но "Манчестер Сити" возвращать своего бывшего игрока не собирается. (The Times)

    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  4. true-manc 26.05.2023 09:44 # true-manc
    1 Манчестер Сити 37 89
    ...
    5 Ливерпуль 37 66

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпуль на страпоне!!!

    (ответить)

  5. takernotagiver 26.05.2023 09:40 # takernotagiver
    Норм фланги у Ньюкасла будут - Трипье и Тирни.

    (ответить)

  6. gucman 26.05.2023 09:17 # gucman
    Четвергпульцы на месте?

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  7. shearer1 26.05.2023 09:16 # shearer1
    Жюль Кундэ отверг щель си?

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