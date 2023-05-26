Светская хроника за пятницу
"Тоттенхэм" предложил Харри Кейна "Реалу". Ким Мин Джэ летит в Манчестер. Жюль Кунде снова отверг "Челси". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.
"Тоттенхэм" предложил Харри Кейна "Реалу", чтобы предотвратить переход своего нападающего в "Манчестер Юнайтед". (Mundo Deportivo)
Защитник "Наполи" Ким Мин Джэ находится на пороге перехода в "Юнайтед" за 40 миллионов фунтов. Совсем скоро южнокореец прилетит в Манчестер. (Corriere dello Sport)
"Юнайтед" — один из клубов, которым через посредников были предложены услуги нападающего ПСЖ Неймара. (Sky Sports)
В случае приобретения полузащитника "Челси" Мейсона Маунта "Юнайтед" будет готов расстаться с Донни Ван де Беком и Скоттом Мактоминеем. (The Sun)
"Юнайтед" начал переговоры с мамой и агентом полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо, который может стать свободным агентом в конце сезона. (Nicolo Schira)
ПСЖ и "Челси" сражаются за полузащитника "Спортинга" Мануэля Угарте. (Fabrizio Romano)
Как и год назад, защитник "Барселоны" Жюль Кунде отверг интерес "Челси". (Daily Mirror)
Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик — цель номер один для "Милана" на лето. (Fabrizio Romano)
"Челси" и "Ливерпуль" следят за полузащитником "Саутгемптона" Ромео Лавиа, но "Манчестер Сити" возвращать своего бывшего игрока не собирается. (The Times)
"Ливерпуль" наводит справки насчет защитника "Баварии" Бенжамена Павара. (Kicker)
Защитник "Арсенала" Киран Тирни и полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон — ключевые трансферные цели для "Ньюкасла". (The i)
Агент Жорже Мендеш пытается организовать переход полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша в "Барселону". (talkSPORT)
Нападающий вылетевшего из Премьер-Лиги "Саутгемптона" Че Адамс стал целью для "Ноттингем Форест". (talkSPORT)
Другое
"Фулхэм" обсуждает продление контракта с 34-летним вингером Виллианом на следующий сезон. (Fabrizio Romano)
"Тоттенхэм" рассматривает кандидатуры бывшего главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса и экс-наставника "Челси" Грэма Поттера. (Football Transfers)
Луис Энрике, к которому также присматривается "Тоттенхэм", может возглавить ПСЖ. (Goal)
"Эвертон" обратился к главному тренеру "Ботафого" Луису Кастро. (Daily Record)
Главный тренер "Реймса" Уилл Стил отклонит любые предложения из Премьер-Лиги этим летом. (L'Equipe)
"Лидс" и "Юнайтед" сыграют товарищеский матч в Осло 12 июля. (The Athletic)
Будущее Марка Нобла в "Вест Хэме" находится в безопасности, несмотря на желание лондонского клуба переманить спортивного директора "Ромы" Тиагу Пинту. (talkSPORT)
Компания Fosun Sports Group, владеющая "Вулверхэмптоном", пытается привлечь внешние инвестиции, чтобы сохранить свой клуб конкурентноспособным на уровне Премьер-Лиги. (Daily Mail)
В следующем сезоне в Ла Лиге не будет технологии фиксации голов, потому что президент испанской лиги Хавьер Тебас не хочет тратить на это 3 млн. фунтов. (El Larguero)
26.05.2023 09:00
Просмотров: 1246
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ни капли уважения к себе у Челси
гонятся за игроками, которые послали Челси, а затем ещё и поиздевались в соцсетях.
Как же щас угарает Кунде, не представляю
(ответить)
Как сыграл Челси?
Сколько забил Азар?
(ответить)
> "Челси" и "Ливерпуль" следят за полузащитником "Саутгемптона" Ромео Лавиа, но "Манчестер Сити" возвращать своего бывшего игрока не собирается. (The Times)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
1 Манчестер Сити 37 89
...
5 Ливерпуль 37 66
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпуль на страпоне!!!
(ответить)
Норм фланги у Ньюкасла будут - Трипье и Тирни.
(ответить)
Четвергпульцы на месте?
(ответить)
Жюль Кундэ отверг щель си?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий