Светская хроника за пятницу

"Тоттенхэм" предложил Харри Кейна "Реалу". Ким Мин Джэ летит в Манчестер. Жюль Кунде снова отверг "Челси". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Тоттенхэм" предложил Харри Кейна "Реалу", чтобы предотвратить переход своего нападающего в "Манчестер Юнайтед". (Mundo Deportivo)



Защитник "Наполи" Ким Мин Джэ находится на пороге перехода в "Юнайтед" за 40 миллионов фунтов. Совсем скоро южнокореец прилетит в Манчестер. (Corriere dello Sport)



"Юнайтед" — один из клубов, которым через посредников были предложены услуги нападающего ПСЖ Неймара. (Sky Sports)



В случае приобретения полузащитника "Челси" Мейсона Маунта "Юнайтед" будет готов расстаться с Донни Ван де Беком и Скоттом Мактоминеем. (The Sun)



"Юнайтед" начал переговоры с мамой и агентом полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо, который может стать свободным агентом в конце сезона. (Nicolo Schira)



ПСЖ и "Челси" сражаются за полузащитника "Спортинга" Мануэля Угарте. (Fabrizio Romano)



Как и год назад, защитник "Барселоны" Жюль Кунде отверг интерес "Челси". (Daily Mirror)



Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик — цель номер один для "Милана" на лето. (Fabrizio Romano)



"Челси" и "Ливерпуль" следят за полузащитником "Саутгемптона" Ромео Лавиа, но "Манчестер Сити" возвращать своего бывшего игрока не собирается. (The Times)



"Ливерпуль" наводит справки насчет защитника "Баварии" Бенжамена Павара. (Kicker)



Защитник "Арсенала" Киран Тирни и полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон — ключевые трансферные цели для "Ньюкасла". (The i)



Агент Жорже Мендеш пытается организовать переход полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша в "Барселону". (talkSPORT)



Нападающий вылетевшего из Премьер-Лиги "Саутгемптона" Че Адамс стал целью для "Ноттингем Форест". (talkSPORT)



Другое



"Фулхэм" обсуждает продление контракта с 34-летним вингером Виллианом на следующий сезон. (Fabrizio Romano)



"Тоттенхэм" рассматривает кандидатуры бывшего главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса и экс-наставника "Челси" Грэма Поттера. (Football Transfers)



Луис Энрике, к которому также присматривается "Тоттенхэм", может возглавить ПСЖ. (Goal)



"Эвертон" обратился к главному тренеру "Ботафого" Луису Кастро. (Daily Record)



Главный тренер "Реймса" Уилл Стил отклонит любые предложения из Премьер-Лиги этим летом. (L'Equipe)



"Лидс" и "Юнайтед" сыграют товарищеский матч в Осло 12 июля. (The Athletic)



Будущее Марка Нобла в "Вест Хэме" находится в безопасности, несмотря на желание лондонского клуба переманить спортивного директора "Ромы" Тиагу Пинту. (talkSPORT)



Компания Fosun Sports Group, владеющая "Вулверхэмптоном", пытается привлечь внешние инвестиции, чтобы сохранить свой клуб конкурентноспособным на уровне Премьер-Лиги. (Daily Mail)



В следующем сезоне в Ла Лиге не будет технологии фиксации голов, потому что президент испанской лиги Хавьер Тебас не хочет тратить на это 3 млн. фунтов. (El Larguero)