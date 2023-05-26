Колуилл не уверен насчет возвращения в "Челси"

Защитник "Брайтона" Леви Колуилл признался, что не уверен насчет своего возвращения в "Челси" после окончания аренды.

Этот сезон Колуилл проводит в "Брайтоне" на правах аренды. 20-летний англичанин проявил себя с лучшей стороны и помог "чайкам" завоевать путевку в Лигу Европы.



Согласно слухам, "Челси" не хочет ни продавать, ни снова отправлять в аренду Колуилла на следующий сезон, однако Леви, интерес к которому также проявляет "Ливерпуль", намекает, что не прочь остаться в "Брайтоне", чей главный тренер Роберто Де Дзерби уже озвучил свое желание сохранить перспективного защитника.



"Брайтон" многое сделал для меня. Они поверили в меня, когда другие этого не сделали, а я тот человек, который любит благодарить за такое. Время покажет".



"Я не знаю, что произойдет. Я по-прежнему здесь до конца сезона. Я просто сосредоточен на этом, а летом будет молодежное Евро. Затем мы посмотрим, что случится, и от этого будем отталкиваться".



"Кто знает? Летом посмотрим. Я люблю фанатов "Брайтона", я люблю все связанное с этим клубом. Я учту это", — сообщил Колуилл The Athletic.