Тен Хаг: "Травма Антони серьезна"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" подтвердил, что полученная вингером Антони травма в матче против "Челси" носит серьезный характер.

Победа 4:1 над "Челси" в четверг вечером оказалась омрачена для "Юнайтед" травмами двух важных игроков. Речь не только об Антони, но и о защитнике Люке Шоу.



Особенно тревожно выглядит ситуация с Антони, который покидал поле "Олд Траффорд" на носилках. Над 23-летним бразильцем нависла реальная угроза пропустить финал Кубка Англии против "Манчестер Сити" 3 июня.



"После матча сложно говорить, но да, травма Антони серьезна. В случае с Люком Шоу нужно посмотреть — я не думаю, что это так уж плохо, но нам нужно подождать 24 часа. Мы поставим диагноз и будем знать больше".



"Я не уверен насчет Антони. Каждый видел его замену. Я могу сказать, что это серьезно, но нам нужно подождать минимум 24 часа, а затем мы, наверное, будем знать больше о степени травмы", — цитирует Тен Хага официальный веб-сайт "Юнайтед".