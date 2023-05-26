Салах "совершенно опустошен" непопаданием "Ливерпуля" в Лигу Чемпионов
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поделился своим расстройством от непопадания "красных" в Лигу Чемпионов на будущий сезон.
Победа "Манчестер Юнайтед" над "Челси" со счетом 4:1 в четверг вечером означает, что "Ливерпуль" финиширует за пределами топ-4 Премьер-Лиги, а в следующем сезоне выступит только в Лиге Европы.
30-летний египтянин, игравший с "Ливерпулем" в финале Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, незамедлительно обратился к фанатам своего клуба после окончания матча на "Олд Траффорд".
"Я совершенно опустошен. Этому абсолютно нет оправданий. У нас было все необходимое, чтобы попасть в Лигу Чемпионов на следующий год, но мы провалились".
"Мы — "Ливерпуль", и попадание в этот турнир является самым минимумом. Мне жаль, но еще слишком рано для более воодушевляющего или оптимистичного сообщения. Мы подвели вас и подвели себя", — написал Салах в социальных сетях.
26.05.2023 06:00
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Последние комментарии:
как ета сучка может быть опустошена если её весь сезон наполняли желтенькой ?
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ничего страшного, значит нужно выиграть лигу европы.
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