Салах "совершенно опустошен" непопаданием "Ливерпуля" в Лигу Чемпионов

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поделился своим расстройством от непопадания "красных" в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Победа "Манчестер Юнайтед" над "Челси" со счетом 4:1 в четверг вечером означает, что "Ливерпуль" финиширует за пределами топ-4 Премьер-Лиги, а в следующем сезоне выступит только в Лиге Европы.

30-летний египтянин, игравший с "Ливерпулем" в финале Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, незамедлительно обратился к фанатам своего клуба после окончания матча на "Олд Траффорд".

"Я совершенно опустошен. Этому абсолютно нет оправданий. У нас было все необходимое, чтобы попасть в Лигу Чемпионов на следующий год, но мы провалились".

"Мы — "Ливерпуль", и попадание в этот турнир является самым минимумом. Мне жаль, но еще слишком рано для более воодушевляющего или оптимистичного сообщения. Мы подвели вас и подвели себя", — написал Салах в социальных сетях.


Метки Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2023 06:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 26.05.2023 06:09 # true-manc
    как ета сучка может быть опустошена если её весь сезон наполняли желтенькой ?

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  2. bangladesh 26.05.2023 06:01 # bangladesh
    ничего страшного, значит нужно выиграть лигу европы.

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