Салах "совершенно опустошен" непопаданием "Ливерпуля" в Лигу Чемпионов

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поделился своим расстройством от непопадания "красных" в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Победа "Манчестер Юнайтед" над "Челси" со счетом 4:1 в четверг вечером означает, что "Ливерпуль" финиширует за пределами топ-4 Премьер-Лиги, а в следующем сезоне выступит только в Лиге Европы.



30-летний египтянин, игравший с "Ливерпулем" в финале Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, незамедлительно обратился к фанатам своего клуба после окончания матча на "Олд Траффорд".



"Я совершенно опустошен. Этому абсолютно нет оправданий. У нас было все необходимое, чтобы попасть в Лигу Чемпионов на следующий год, но мы провалились".



"Мы — "Ливерпуль", и попадание в этот турнир является самым минимумом. Мне жаль, но еще слишком рано для более воодушевляющего или оптимистичного сообщения. Мы подвели вас и подвели себя", — написал Салах в социальных сетях.