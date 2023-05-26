"Юнайтед" разгромил "Челси" и вышел в Лигу Чемпионов

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Челси" со счетом 4:1 и гарантировал себе путевку в групповой этап следующего розыгрыша Лиги Чемпионов.

Стартовый состав "красных дьяволов" не изменился по сравнению с победой 0:1 в гостях у "Борнмута" в субботу. Выздоровевший Маркус Рэшфорд оказался среди запасных.



Из стартового состава "синих" пропали Тиаго Силва, Рубен Лофтус-Чик и Рахим Стерлинг. Вместо них вышли Кэрни Чуквуэмека, Михаил Мудрик и Нони Мадуэке.



"Юнайтед" активно начал матч, но первым зубы показал "Челси". Это случилось на четвертой минуте, когда Льюис Холл передачей с левого край штрафной выводил Мудрика на убойную позицию, однако Михал не смог нормально попасть по мячу.



Ответ хозяев последовал на шестой минуте. Кристиан Эриксен навесил со штрафного, а Каземиро ушел от опеки Весле Фофана и пробил головой с границы вратарской площади — 1:0.



Открыв счет, "дьяволы" продолжили искать счастье в атаках. "Синие" выглядели откровенно жалко, однако продолжительная пауза из-за травмы Антони помогла им перевести дух.



Ближе к перерыву "Челси" прибавил, но атаковал довольно беззубо — только Конор Галлахер имел реальный момент, однако его удар с острого угла оказался неточным.



А уже перед самым уходом команд в раздевалки "Юнайтед" вскрыл чужую оборону, и Джейдон Санчо щедрым пасом вывел Антони Мартиаля на пустые ворота — 2:0.



Второй тайм начался с очередного провала обороны "синих", однако удар Бруну Фернандеша из пределов штрафной пришелся в штангу.



На 50-й минуте Холл со своей половины поля запустил в прорыв Мудрика, который пробил низом с дистанции, однако голкипер хозяев Давид Де Хеа не пустил мяч в угол своих ворот.



Спустя минуту уже Кепа Аррисабалага спас свою команду, остановив мяч на линии ворот. Снаряд был вынесен за пределы штрафной, однако попытка Каземиро сыграть на добивании оказалась неточной.



"Юнайтед" по-прежнему выглядел гораздо лучше, и на 73-й минуте счет стал крупным. Фернандеш прокинул мяч между ног Фофана и тут же был сбит оппонентом. Сам Бруну и реализовал назначенный пенальти — 3:0.



"Челси" совсем развалился и спустя пять минут пропустил четвертый гол. Фофана просто подарил мяч Фернандешу, а тот вывел на удар Рэшфорда, который со второй попытки пробил Кепу — 4:0.



На 84-й минуте мог отличиться и вышедший на замену Алехандро Гарначо, но его удар после рикошета от Трево Чалобы пришелся в перекладину.



На 89-й минуте "синим" все-таки удалось подсластить свою пилюлю. Это Жоау Фелиш пробил низом с границы штрафной площади — 4:1.



"Челси" слишком много ошибался в обороне и был беззуб в своих атаках, поэтому "Юнайтед" не составило большого труда одержать победу и подтвердить свой выход в Лигу Чемпионов, а "Ливерпуль" теперь попадает только в Лигу Европы.



"Манчестер Юнайтед" — "Челси". Отчет о матче