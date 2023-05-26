"Юнайтед" разгромил "Челси" и вышел в Лигу Чемпионов
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Челси" со счетом 4:1 и гарантировал себе путевку в групповой этап следующего розыгрыша Лиги Чемпионов.
Стартовый состав "красных дьяволов" не изменился по сравнению с победой 0:1 в гостях у "Борнмута" в субботу. Выздоровевший Маркус Рэшфорд оказался среди запасных.
Из стартового состава "синих" пропали Тиаго Силва, Рубен Лофтус-Чик и Рахим Стерлинг. Вместо них вышли Кэрни Чуквуэмека, Михаил Мудрик и Нони Мадуэке.
"Юнайтед" активно начал матч, но первым зубы показал "Челси". Это случилось на четвертой минуте, когда Льюис Холл передачей с левого край штрафной выводил Мудрика на убойную позицию, однако Михал не смог нормально попасть по мячу.
Ответ хозяев последовал на шестой минуте. Кристиан Эриксен навесил со штрафного, а Каземиро ушел от опеки Весле Фофана и пробил головой с границы вратарской площади — 1:0.
Открыв счет, "дьяволы" продолжили искать счастье в атаках. "Синие" выглядели откровенно жалко, однако продолжительная пауза из-за травмы Антони помогла им перевести дух.
Ближе к перерыву "Челси" прибавил, но атаковал довольно беззубо — только Конор Галлахер имел реальный момент, однако его удар с острого угла оказался неточным.
А уже перед самым уходом команд в раздевалки "Юнайтед" вскрыл чужую оборону, и Джейдон Санчо щедрым пасом вывел Антони Мартиаля на пустые ворота — 2:0.
Второй тайм начался с очередного провала обороны "синих", однако удар Бруну Фернандеша из пределов штрафной пришелся в штангу.
На 50-й минуте Холл со своей половины поля запустил в прорыв Мудрика, который пробил низом с дистанции, однако голкипер хозяев Давид Де Хеа не пустил мяч в угол своих ворот.
Спустя минуту уже Кепа Аррисабалага спас свою команду, остановив мяч на линии ворот. Снаряд был вынесен за пределы штрафной, однако попытка Каземиро сыграть на добивании оказалась неточной.
"Юнайтед" по-прежнему выглядел гораздо лучше, и на 73-й минуте счет стал крупным. Фернандеш прокинул мяч между ног Фофана и тут же был сбит оппонентом. Сам Бруну и реализовал назначенный пенальти — 3:0.
"Челси" совсем развалился и спустя пять минут пропустил четвертый гол. Фофана просто подарил мяч Фернандешу, а тот вывел на удар Рэшфорда, который со второй попытки пробил Кепу — 4:0.
На 84-й минуте мог отличиться и вышедший на замену Алехандро Гарначо, но его удар после рикошета от Трево Чалобы пришелся в перекладину.
На 89-й минуте "синим" все-таки удалось подсластить свою пилюлю. Это Жоау Фелиш пробил низом с границы штрафной площади — 4:1.
"Челси" слишком много ошибался в обороне и был беззуб в своих атаках, поэтому "Юнайтед" не составило большого труда одержать победу и подтвердить свой выход в Лигу Чемпионов, а "Ливерпуль" теперь попадает только в Лигу Европы.
"Манчестер Юнайтед" — "Челси". Отчет о матче
26.05.2023 00:00
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Последние комментарии:
Лузерпуков смыло.
Заметили?
Даже не воняют)))))
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Обоссали синее ведро. Каземиро и Бисссака лучшие! Негра нельзя продавать летом, а Магу нахуй с пляжа!
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Конечно когда у тебя на флангах пинс еле дышащий аспи, молодой чел из академии, а в паре Фофан хуйлоба в центре, особо не на что надеятся. Го я хотел ничейку с голевой феерией(((
А вышел какой-то очередной безвольный слив. Бедный енцо, вокруг него одни инвалиды)))
Галлахер слить, тупейший футболист
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Фелису обязательно выкупить
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6ля пацаны, одной струёй смылось и синее дерьмо и ссаные брызги с капельками дерьма попали на подливер. Обоссаны оба, разом. Прикольно.
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Лэмпес - худший тренер в истории Челси. Не видать ему теперь другой работы как своего хвоста.
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Проиграли пенсы, а обоссаны как всегда страпонессы на скузне.
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Если учитывать что мы летели в этом сезоне 7-0, 4-1 и 6-3, то защита у МЮ лучшая в лиге по пропущеным. даже с такими крупными разъебами на сейчас - вторая в лиге.
Надо починить полузащиту, туда надо человека три - потому что видеть как 31 летний Каземиро ебет всех в соло (а он вреале играл с Модрчием и Кроосом - просто представьте уровень над этой дворовой тимой в виде МЮ). Ну и напа толкового на 20 голов и будет вполне смотрибельно.
Эриксен уже не бегает, Мактоминей не тянет, Бруно нужна конкуренция - надо три чела минимум, два уровня старта.
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ТВАРИ!!!!
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Чавси - клиенты каземиро)) оруу
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от победы в лч, до выступления в ле - отрицательное развитие клоппа, как есть
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это было очевидно(((
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1.17 - 1.52 xG в первом тайме, кстати. Итоговый 5.14
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Поздравляю синих хэйтеров МЮ с победой)) Вы даже не заметили, как сами стали середняками, посмеиваясь некогда над другими. Карма пацаны, карма. Удачи вам.
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забавно, проебал соснульси, а обоссан лузерхуй
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0пуль лежать+сосать!
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Фофана ужасен.
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Сойдет, но слишком много позволили чупче. А так получили бонус в виде ЛЧ и ен пустили туда колбаску - куда приятне чем побить мертвое челче.
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хоть интересно было смотреть, сиськи не мяли
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Е6ла лузерпуков представили!?)
Ахахаххахаха, а как они молились на челси хаххахахаха
Ваш день четверг, твердо и четко.
Так было есть и будет
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