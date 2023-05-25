Соареш хочет провести сезон 2023/24 в "Арсенале"

Защитник Седрик Соареш хочет остаться в "Арсенале" на следующий сезон и сражаться за место в составе команды Микеля Артеты.

В этом сезоне Артета предпочитал использовать справа в обороне Бена Уайта и Такехиро Томиясу, поэтому с разрешения главного тренера "Арсенала" в январе Соареш отправился в аренду в "Фулхэм".



В "Фулхэме" дела Соареша идут ничуть не лучше. 31-летний португалец отметился только тремя появлениями в стартовом составе команды своего соотечественника Марку Силвы.



Как утверждает Evening Standard, после окончания этого сезона Соареш планирует вернуться в "Арсенал". Седрик чувствует, что у него может появиться шанс, поскольку у Томиясу впереди долгий период восстановления после операции на колене.



Добавим, у Соареша остается только один год по контракту с зарплатой в 100,000 фунтов в неделю.