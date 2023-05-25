Де Дзерби: "Я стал тренером благодаря Гвардиоле"

Наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби признался, что Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" вдохновил его стать тренером.

Накануне "Брайтон" прервал серию "Сити" из 12 побед подряд в Премьер-Лиге, ничьей 1:1 гарантировав свой выход в Лигу Европы.



После матча 43-летний итальянец выразил свое восхищение Гвардиолой, а также назвал Хосепа лучшим тренером в мире.



"Я стал тренером благодаря ему. Я не знаю, хорошо это или нет, но я стал тренером из-за него, потому что я обожал его "Барселону" и тщательно его изучал".



"Мне не нравится копировать кого-либо, но я кое-что позаимствовал у него, когда начал тренировать, а также еще раньше, когда заканчивал играть. Пеп — по-прежнему номер один", — сообщил Де Дзерби Sky Sports.