Де Дзерби: "Я стал тренером благодаря Гвардиоле"

Хосеп Гвардиола и Роберто Де Дзерби Наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби признался, что Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" вдохновил его стать тренером.

Накануне "Брайтон" прервал серию "Сити" из 12 побед подряд в Премьер-Лиге, ничьей 1:1 гарантировав свой выход в Лигу Европы.

После матча 43-летний итальянец выразил свое восхищение Гвардиолой, а также назвал Хосепа лучшим тренером в мире.

"Я стал тренером благодаря ему. Я не знаю, хорошо это или нет, но я стал тренером из-за него, потому что я обожал его "Барселону" и тщательно его изучал".

"Мне не нравится копировать кого-либо, но я кое-что позаимствовал у него, когда начал тренировать, а также еще раньше, когда заканчивал играть. Пеп — по-прежнему номер один", — сообщил Де Дзерби Sky Sports.


Метки Брайтон, Гвардиола, Де Дзерби, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2023 22:00

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