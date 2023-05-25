Моуриньо признался, что не чувствует связи с "Тоттенхэмом"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо заявил, что "Тоттенхэм" — единственный из его бывших клубов, с которым у него не возникло близкой связи.

В свое время Моуриньо довелось тренировать в Премьер-Лиге не только "Тоттенхэм", но также "Манчестер Юнайтед" и дважды "Челси".

Однако "Тоттенхэм" стоит в этом ряду особняком, и одним из факторов этого Моуриньо называет плохие отношения с президентом "шпор" Даниэлем Леви, который уволил его в апреле 2021, за считанные дни до финала Кубка Лиги.

"Я создавал тесную связь со всеми клубами, которые тренировал. Людям забавляются надо мной, когда я называю себя фанатом "Реала", "Интера" и "Ромы".

"Мне будет тяжело уходить от "джаллоросси". "Тоттенхэм" — единственная команда, с которой у меня нет таких отношений".

"Надеюсь, мои слова не будут неправильно восприняты фанатами "Тоттенхэма", но это единственный клуб, с которым у меня нет тесной связи".

"Наверное, так вышло из-за того, что стадион был пустым во времена ковида, а президент Леви не желал слишком вкладываться", — цитирует Моуриньо Daily Mail.


Метки Моура, Рома, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2023 21:00

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  1. suddenly 25.05.2023 21:01 # suddenly
    Моуринью и Конте выиграли трофеи во всех своих клубах, кроме Тоттенхэма.

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