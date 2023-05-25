Тен Хаг предупредил, что тратить деньги нужно с умом

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что провальный сезон "Челси" является доказательством того, что беспорядочная трата денег не даст результата.

За два первых трансферных окна при новом владельце Тодде Бели "Челси" потратил около 600 миллионов фунтов на 16 новых игроков, но это не сделало "синих" сильнее.



"Челси" совершенно провалил этот сезон и финиширует в нижней половине таблицы Премьер-Лиги. Тен Хагу это говорит о том, что для успеха также нужна стратегия.



"Является ли ситуация в "Челси" предостережением? Да, абсолютно".



"Сосредоточение хороших игроков, лучших тренеров, а также денег — все это здесь, в Великобритании. Это делает соревнование отличным, но в то же время тяжелым и с высокой конкуренцией".



"Ты должен делать правильные вещи. У тебя могут быть деньги, но ты должен тратить их умным образом. А также позади всего тебе нужна стратегия, потому что иначе только деньги не сработают".



"Когда у тебя нет стратегии или она не является правильной, деньги не сработают", — цитирует Тен Хага talkSPORT.